Tutti i calendari LND Veneto campionati 2020 2021

Sono stati resi noti i calendari LND per la stagione sportiva 2020/2021, per le categorie di: Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria, 2^ categoria, Juniores Elite e Regionale, Allievi e Giovanissimi Elite, Regionali e Sperimentali ma a causa dell’emergenza COVID-19 il Consiglio Direttivo, ha deliberato di sospendere la prima giornata dei Campionati in programma Sabato 12 e Domenica 13 settembre , di:

La data per il recupero sarà resa nota a breve.

Rimane in programma come da calendario l’attività relativa alla Coppa Italia di Eccellenza.

DAL COMUNICATO A RIGUARDO DEL Protocollo Covid 19

Giungono alcune segnalazioni preoccupanti in merito alle indicazioni per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile contenute nel Protocollo del 10 agosto u.s.

In tal senso si ritiene quindi opportuno ribadire la massima attenzione nell’applicazione di tutte le procedure del Protocollo stesso.

In particolare, si ricorda che anche la figura dell’arbitro ha diritto alla massima attenzione da parte di tutto il “gruppo squadra”.

Qui di seguito pertanto si riassumono alcune norme elementari da mantenere nei confronti del direttore di gara:

presenza del DAP (dirigente per l’attuazione del protocollo) che deve ricevere l’autocertificazione e il certificato medico dell’arbitro

con l’esclusione dei partecipanti alla gara tutti gli altri devono indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza prevista

nessuno può entrare all’interno dello spogliatoio dell’arbitro

anche le distinte di gara dovranno essere poste all’esterno dello spogliatoio

nessuno si deve stringere la mano, né prima né al termine della gara

l’appello andrà effettuato all’esterno e non nello spogliatoio

in caso di proteste e/o richieste di delucidazioni bisogna mantenere sempre la distanza di sicurezza

Si raccomanda il massimo rispetto di quanto sopra rappresentato

