Ottimi test per Scalzotto in nazionale orienteering

TELVE (TN): Giornata di test Sprint e Middle Distance per gli azzurri del Ct Mikhail Mamleev e di Verena Troi.

Al maschile, questo pomeriggio nel centro di Telve (poco sopra Borgo), ottima prova di Lukas Patscheider (19′:22″) che ha avuto la meglio su Enrico Mannocci (Masi per 8″) e Giacomo Zagonel a 58″.

Tra le donne Annarita Scalzotto (Erebus Vicenza) è la grande sorpresa di giornata con il tempo di 20′: 55″. L’azzurrina è stata la più veloce precedendo di 7″ Irene Pozzebon e di 46″ Anna Giovanelli.

In particolare spicca il risultato di Scalzotto come conferma il CT Mikhail Mamleev: “E’ un risultato molto intersessante con una ragazza giovane e promettente”.

Il bilancio del week end: “Sono tutti piuttosto stanchi perchè ci stiamo allenando tanto – continua Mamleev – ma è una situazione normale che va gestita nel migliore dei modi. In pratica abbiamo simulato un grande evento con più impegni ravvicinati. Gli atleti sono ora più veloci rispetto al primo raduno. Sono curioso di vederli il prossimo week end”.

Nella Middle del mattino Sebastian Inderst ha battuto, Michele Caraglio, Giacomo Zagonel, Samuele Tait e Lukas Patscheider. Tra le donne Irene Pozzebon su Nicole Scalet e Anna Pradel.

“Anche il risultato di Anna Pradel è una nota positiva – conclude Mamleev – perchè si tratta di una ragazza molto giovane. Per il team è importante pure il ritorno di Nicole Scalet che non sempre riesce a trovare continuità per motivi di lavoro”.

La Due giorni della Valsugana, di cui la Middle faceva parte, è stato un successo organizzativo dell’ASD Panda Orienteering Valsugana del Presidente Giuseppe Simoni. “Con 240 partecipanti siamo contenti del risultato ottenuto come società. Abbiamo avuto gli apprezzamenti dei partecipanti e degli azzurri in particolare. Il ritorno nel bosco è stato un momento importante per tanti”.

Simoni ha aggiunto: “Il gruppo è rodato e in meno di un mese siamo riusciti a dare vita ad un evento impegnativo grazie anche alle sinergie del territorio e del camping Valmalene che ci ha fornito un importante supporto logistico”.

UOMINI SPRINT:

1 Lukas Patscheider ASD PARK WORLD TOUR ITALIA 16:03:00 19:22 (1) +00:00

2 Enrico Mannocci POLISPORTIVA G.MASI 16:01:00 19:30 (2) +00:08

3 Giacomo Zagonel US PRIMIERO 16:02:00 20:20 (3) +00:58

4 Samuele Tait GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD 16:04:00 20:29 (4) +01:07

5 Luca Libardoni OR. CREA ROSSA 16:06:00 20:46 (5) +01:24

6 Michele Caraglio red arrow 16:07:00 20:55 (6) +01:33

7 Mattia Ferrari ORIENTEERING TARZO ASD 16:00:00 22:06 (7) +02:44

8 Matteo Mandelli Besanese 16:08:00 23:33 (8) +04:11

9 Sebastian Inderst ASD PARK WORLD TOUR ITALIA 16:05:00 24:27 (9) +05:05

DONNE:

1 Annarita Scalzotto Erebus VICENZA 15:53:00 20:55 (1) +00:00

2 Irene Pozzebon ASD POLISPORTIVA BESANESE 15:51:00 21:03 (2) +00:07

3 Anna Giovanelli ASD PARK WORLD TOUR ITALIA 15:47:00 21:31 (3) +00:36

4 Anna Caglio ASD POLISPORTIVA BESANESE 15:49:00 22:22 (4) +01:27

5 Serena Raus pergine 15:46:00 22:38 (5) +01:43

6 Erica Ceresa ORIENTEERING COMO 15:48:00 24:33 (6) +03:37

MIDDLE

1 Irene Pozzebon POL. BESANESE 11:02:00 43:50 (1) +00:00

2 Nicole Scalet U.S. PRIMIERO 10:58:00 45:10 (2) +01:20

3 Anna Pradel U.S. PRIMIERO 10:38:00 45:39 (3) +01:49

4 Francesca Taufer U.S. PRIMIERO 10:10:00 50:08 (4) +06:18

UOMINI:

1 Sebastian Inderst PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. 12:04:00 40:36 (1) +00:00

2 Michele Caraglio AGOROSSO OR. S. ALESSANDRO 10:44:00 42:12 (2) +01:36

3 Giacomo Zagonel U.S. PRIMIERO 10:48:00 43:36 (3) +03:00

4 Lukas Patscheider PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. 11:52:00 43:46 (4) +03:10

