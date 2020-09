Andrea Devicenzi fa tappa a Vicenza e incontra il sindaco a Palazzo Trissino

L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi ha raggiunto oggi Vicenza, 17esima tappa del suo cammino di 930 chilometri, “Via Postumia 2020”, da Grado a Genova. Per l’occasione il sindaco lo ha incontrato nel cortile di Palazzo Trissino e gli ha donato una targa ricevendo dall’atleta una maglietta dedicata all’impresa sportiva. Il sindaco ha anche firmato le stampelle Katana con cui Andrea Devicenzi affronta il suo cammino.

“E’ un piacere accogliere qui in città Andrea Devicenzi che per la sua nuova impresa ha pensato anche a Vicenza – ha spietato il sindaco -. Il suo nuovo obiettivo sportivo non è solo un’attività che lo impegnerà fisicamente ma sarà un modo per raccontare la cultura e le attività produttive di un territorio prolifico come la Pianura Padana”.

“Amo il mio Paese e dopo tanti anni trascorsi in varie parti del mondo ora percorro la Pianura Padana, proprio vicino a casa. Durane il percorso incontrerò molte persone e cercherò di documentare il viaggio raccontando le bellezze del nostro territorio e le attività produttive, in questo periodo difficile, e la loro voglia di ripartenza – ha dichiarato Andrea Devicenzi che nel pomeriggio approfondirà la conoscenza di Vicenza grazie al racconto di una guida turistica, messa disposizione dal Comune di Vicenza, che lo accompagnerà in Basilica palladiana, al Teatro Olimpico, a Palazzo Chiericati e nella chiesa di Santa Corona.