Supercoppa Italiana si sposta al Palazzetto a causa dell’umidità

Riprenderà questa mattina, dal punteggio di 1-1, la seconda semifinale della 25^ Supercoppa Italiana. A causa dell’impraticabilità del campo della LVF Arena, in Piazza dei Signori, a Vicenza, reso scivoloso dall’umidità e dunque pericoloso per l’incolumità delle atlete, il match tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara è stato sospeso dopo i primi punti del terzo set. La partita proseguirà al PalaGoldoni alle ore 11.00. Nel corso della stessa mattinata, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport decideranno la sede della finalissima, in programma alle 21.15.

Nella prima semifinale, nel frattempo, L’Imoco Volley Conegliano aveva battuto 3-0 la Savino Del Bene Scandicci nel meraviglioso scenario della LVF Arena, in Piazza dei Signori, a Vicenza. Vinti i primi due set con parziali netti, le gialloblù contengono la reazione delle toscane di Massimo Barbolini nel terzo set, recuperando da 18-20 e chiudendo 25-22. Egonu è la top scorer con 14 punti, ma ottime prestazioni anche per Adams e Sylla, orchestrate armonicamente da capitan Wolosz.

L TABELLINO DELLA PRIMA SEMIFINALE

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-17 25-14 25-22) – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 9, Folie 9, Egonu 14, Adams 13, De Kruijf 5, Wolosz 5, De Gennaro (L), Gennari, Caravello. Non entrate: Butigan, Fahr, Gicquel, Natalizia, Omoruyi. All. Santarelli. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Courtney 5, Popovic 2, Stysiak 12, Pietrini 9, Lubian 2, Camera, Merlo (L), Markovic 1, Samadan 1, Bosetti, Cecconello, Drewniok. Non entrate: Carocci. All. Barbolini. ARBITRI: Luciani, Frapiccini. NOTE – Durata set: 21′, 24′, 32′; Tot: 77′.

LA FINAL FOUR

IL PROGRAMMA

Sabato 5 settembre, ore 18.45 (diretta Rai Sport HD)

Sabato 5 settembre, ore 21.35 (diretta Rai Sport HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 6 settembre, ore 21.15 (diretta Rai Due)

Imoco Volley Conegliano – Vinc. Busto Arsizio/Novara