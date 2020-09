COMUNICATO STAMPA: SABATO LA TRAMAROSSA SFIDA ODERZO NEL PRIMO TEST STAGIONALE

Dopo sei mesi senza partite, la Tramarossa Vicenza torna in campo sabato 12 settembre, al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza, per affrontare il Basket Oderzo, quotata e ambiziosa formazione di Serie C Gold, già in passato avversaria estiva della Tramarossa. La partita si giocherà alle 18 e sarà a porte chiuse. Verrà reso noto in seguito se ci sarà la diretta in streaming della partita.

GLI AVVERSARI: BASKET ODERZO

I trevigiani del Basket Oderzo sono una realtà consolidata della Serie C Gold veneta. I biancorossi negli ultimi anni hanno sempre lottato per le posizioni di vertice, cercando di arrivare alla tanto agognata Serie B. Nella passata stagione, prima della sospensione dei campionati, gli opitergini era- no in testa alla classifica assieme all’Union Padova, poi ripescata in estate. L’anno in cui Oderzo è andata più vicina alla promozione è stato il 2017, quando il sogno di salire di categoria si è infranto sul Basket Jesolo in finale play-off.

Capitanati da Matias Ibarra, da anni in con la formazione opitergina, i biancorossi potranno schiera- re ben due ex Tramarossa in campo: la guardia Nicola Boaro, che a Vicenza ha trascorso due sta- gioni, le prime due in Serie B, e Francesco Rizzetto, anche lui con la maglia biancorossa nell’annata 2016-17.

Squadra competitiva per la Serie C, Oderzo sarà un buon primo banco di prova per i ragazzi di Ciocca.

IL ROSTER DEGLI AVVERSARI

4 – Alessandro Pravato 5 – Nicola Boaro 6 – Daniele Masocco 7 – Marco Cagnoni 8 – Riccardo Bucciol 10 – Nicola Alberti 11 – Matteo Nardin 12 – Matias Ibarra; 13 – Francesco Rizzetto 20 – Joseph Vita Sadi 21 – Roberto Zaharia 23 – Tommaso Ongaro 24 – Tommaso Bucciol 33 – Enrico Pietrobon 55 – Jacopo Momesso

