IMOCO Conegliano e UNET Busto Arsizio si giocano la Supercoppa [FOTOGALLERY]

VOLLEY FEMMINILE – SUPERCOPPA FINALE – IMOCO CONEGLIANO-UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla, Folie, Egonu, Adams, De Kruijf, Wolosz 5, De Gennaro (L), Gennari, Caravello. A disposizione: Butigan, Fahr, Gicquel, Natalizia, Omoruyi. All. Daniele Santarelli.

UYBA E-WORK BUSTO ARSIZIO: Escamilla, Olivotto, Mingardi, Gennari, Stevanovic, Bonelli, Leonardi (L), Herrera Blanco, Piccinini. A disposizione: Poulter, Bulovic, Cucco. All. Fenoglio.

PRIMO SET

Apre in battuta Folie e siamo avanti sul 2-0 per Conegliano. Mingardi interrompe il vantaggio poi si va in pari sul 2-2. E arriva la prima bomba di Egonu: 3-2. Ma capitan Gennari (Busto) risponde: 3-3.

Poi è Imoco che va in fuga fino al 15 a 7 con performance notevoli delle attaccanti.

Time out chiesto da Fenoglio sul 15 a 7.

Sul 17-8 esce la palleggiatrice Joana Wolosz, entra il secondo palleggio. Per la Adams entra Chiaravello a servizio sempre tra le fila di Imoco. E Sylla mette giù il 18-10.

Entra Bulovic tra le fila di Busto Arsizio.

Si ripete 19 a 11 dopo il ricorso alla tecnologia. E sul muro la palla cade nel campo di Busto: 20-11. E ritorta in campo per Conegliano Wolosz e pure Egonu. Sylla sigla il 21 a 12. E Rossella Olivotto (Busto) risponde grazie alla regista Asia Bonelli: 21-13. Poi Egonu allunga sul 22.

Ancora decisiva Olivotto che interrompe la serie di Imoco: 23-14. Ma De Kruijf porta al set point 24-15. Ma è Egonu a chiudere col 25esimo punto il set su 25-15.

SECONDO SET

Batte Rafaela Folie e tra una schiacciata di Adams e un ace siamo al 3-0. Sul 3-1 Santarelli chiede già un video-check. E si ripete. Poi Paola Egonu si esibisce in un ace con le sue movenze spettacolari. Poi Alessia Gennari capitano di Busto si oppone alla schiacciata di Egonu. E siamo sul 7-3.

Spettacolare azione in pochi metri con De Gennaro che raccoglie passa a Woloszche alza in supervelocità per Folie che schiaccia e segna il 10-5. Poi le bustocche si riprendono 12-7.

Sempre in vantaggio le venete campionesse del mondo: e si arriva al 19-12. Si giocano ben 3 set point con Imoco sul 24 e Unet Busto che recupera fino a 15. Poi Egonu chiude il set con una schiacciatona!

TERZO SET

In vantaggio Uyba Busto Arsizio su Imoco: 2-4. E ancora Busto in vantaggio fino al 4-6. Poi Egonu mette giù. E si arriva con un fallo di formazione di Busto sul 6 pari. Sylla scatenata segna! E Imoco va in vantaggio. Busto pareggia nuovamente ma poi le campionesse di Cnegliano allungano clamorosamente fino al 22-12 imponendo la loro superiorità. Evidente nel terzo set una maggiore propensione agli errori, ma siamo ad alti livelli e se ne fanno pochi.