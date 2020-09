Il “2° Memorial Gianni Stefani” al Pala Dante di Trissino

Hockey Trissino, tutto pronto al Pala Dante per il “2° Memorial Gianni Stefani”. Tutte le info per partecipare

Mancano pochi giorni al via della seconda edizione del torneo che vedrà la partecipazione, oltre ai blucelesti di Resende, di Montebello, Sandrigo e Valdagno. Si giocherà a porte aperte, con capienza ridotta.

TRISSINO – Ci stiamo avvicinando a grandi falcate all’appuntamento clou del pre-campionato del GS Hockey Trissino, la 2° Edizione del Memorial Gianni Stefani, evento fortemente voluto dalla dirigenza del club bluceleste per ricordare un grande amico.

Tutto pronto dunque al Pala Dante, per il torneo che nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre metterà di fronte i padroni di casa del GS Hockey Trissino, guidati dal nuovo allenatore Nuno Resende, i biancoazzurri del Sandrigo, i biancorossi dell’Hockey Montebello, e i biancoblu del Valdagno.

Oltre al valore prettamente tecnico del torneo, che vedrà impegnate quattro formazioni molto attrezzate e competitive, il torneo avrà un valore particolarmente “emozionale”, in quanto si tratterà del primo appuntamento ufficiale dopo lo stop forzato.

Si torna piano piano alla normalità… “Torniamo a stringerci insieme”…

PROGRAMMA DEL “MEMORIAL STEFANI”

Venerdì 11/09/2020 Ore 19.00 Montebello – Valdagno Ore 21.00 GS Hockey Trissino – Sandrigo

Sabato 12/09/2020 Ore 19.00 Sandrigo – Valdagno Ore 21.00 GS Hockey Trissino – Montebello

Domenica 13/09/2020 Ore 16.00 Montebello – Sandrigo Ore 18.00 GS Hockey Trissino – Valdagno

REGOLAMENTO DEL TORNEO

Girone all’italiana dove tutte giocano contro tutte. Tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio, zero per la sconfitta. In caso di arrivo a pari punti si conterà prima lo scontro diretto, poi la differenza reti e poi eventuale sorteggio.

INGRESSI

Ogni giornata di gara avrà un ingresso unico giornaliero di 10 euro (Ridotto per il terzo componente del nucleo familiare a 7 Euro). La manifestazione si svolgerà a porte aperte con capienza massima di 200 persone. Per questo invitiamo chi volesse partecipare ad acquistare il proprio tagliando d’ingresso direttamente al Pala Dante nei giorni di MERCOLEDI 09 e GIOVEDI 10 Settembre dalle 18.00 alle 20.00.

ABBONAMENTI

Durante la manifestazione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2020-2021 del GS Hockey Trissino, alle condizioni precedentemente comunicate, che vi ricordiamo di seguito.

ABBONAMENTO GOLD + CON POSTO RISERVATO € 300

– Comprende tutte le partite di Regular Season e le Gare dei Play Off

Nicola Ciatti – Ufficio Stampa Hockey Trissino