Agli juniores regionali tanti successi per i vicentini

(05.09.2020) La rinnovata pista di San Giuliano, inaugurata ufficialmente oggi, ha fatto da cornice al miglioramento della junior Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova), salita a 1.83 nel salto in alto. Per la 19enne veronese, campionessa italiana di categoria 2019, si tratta di un progresso di 3 centimetri sul primato personale, risalente all’anno scorso. Il risultato di Rebecca Pavan è la miglior prestazione della prima giornata dei campionati regionali individuali allievi e juniores che a Mestre, nell’arco del weekend, vedrà scendere in pista oltre 900 atleti. Da segnalare anche gli ampi miglioramenti di due allievi dell’Atletica Vicentina: Matteo Zordan, arrivato a 49.13 nel disco, e Marco Bernardi, per la prima volta andato oltre i 60 metri nel giavellotto (60.14). L’allieva Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) è scesa a 14”22 (-0.3) nei 100 ostacoli. Lo junior Abdou Nourou Guene (Atl. Vicentina) ha vinto i 100 in 10”76 (-0.8), togliendo 3/100 al record personale datato 2018. Mentre tra gli allievi si è rivisto il campione italiano cadetti 2019 degli 80, Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina), che ha chiuso il primo 100 della sua carriera in 11”07 (+0.1). Elisa Visentin (Atl. Biotekna Marcon) ha dominato i 100 juniores in 12”06 (+0.6). Sempre tra gli juniores, 14”38 (+0.1) di Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) nei 110 ostacoli, 55.02 di Virginel Cosmin Cocu (Ass. Atl. Nevi) nel giavellotto e 14.55 (0.0) di Marvellous Eghianruwa (Assindustria Sport Padova) nel triplo.

MASCHILI. JUNIORES. 100 (-0.8): 1. Abdou Nourou Guene (Atl. Vicentina) 10”76, 2. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 10”95, 3. Lorenzo Siragna (Ana Atl. Feltre) 11”21. 400: 1. Edoardo Caporin (Trevisatletica) 50”26, 2. Lorenzo Frivoli (Atl. Vicentina) 50”60, 3. Pietro Marangon (Atl. Vicentina) 50”69. 1500: 1. Matteo Andreola (Team Treviso) 4’11”69, 2. Marco Meneghel (Vittorio Atletica) 4’12”96, 3. Pablo Luis Cappelletto (Ana Atl. Feltre) 4’13”36. 110 hs (+0.1): 1. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) 14”38, 2. Vittorio Reolon (Athletic Club Firex Belluno) 14”92, 3. Daniele Roverato (Ass. Atl. Nevi) 15”42. 3000 siepi: 1. Leonardo Ruffo (Cus Padova) 9’50”73, 2. Francesco Serpelloni (Expandia Atl. Insieme Verona) 10’00”89, 3. Riccardo Montresor (Fondazione Bentegodi) 10’13”90. Triplo: 1. Marvellous O. Eghianruwa (Assindustria Sport Padova) 14.55 (0.0), 2. Dre Nana Boakye (Atl. Vicentina) 14.43 (0.0), 3. Mattia Ghiraldo (Ass. Atl. Nevi) 14.24 (-0.6). Disco: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 46.75, 2. Stefano Bano (Ass. Atl. Nevi) 38.97, 3. Denis Bellin (Atl. Biotekna Marcon) 38.87. Giavellotto: 1. Virginel Cosmin Cocu (Ass. Atl. Nevi) 55.02, 2. Alessandro Ferro (Fiamme Oro) 52.62, 3. Lorenzo Bellè (Atl. Biotekna Marcon) 47.63.

ALLIEVI. 100 (+0.1): 1. Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina) 11”07, 2. Nicolò Ferrario (Team Treviso) 11”24, 3. Jacopo Albertin (Atl. Vis Abano) 11”27. 400: 1. Leonardo Buso (Trevisatletica) 51”44, 2. Daniele Mai (Expandia Atl. Insieme Verona) 52”49, 3. Lorenzo De Bortoli (Atl. Pederobba) 52”72. 1500: 1. Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 4’08”44, 2. Nicolò Donà (Athletic Club Firex Belluno) 4’09”99, 3. Alberto Spezzapria (Pol. Montecchio Precalcino) 4’11”84. 110 hs (-0.1): 1. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 14”63, 2. Federico Bovo (Atl. Vis Abano) 14”64, 3. Mattia Dal Pozzo (Atl. Biotekna Marcon) 15”36. 2000 siepi: 1. Patrick Da Rold (Dolomiti Belluno) 6’18”81, 2. Giulio Dal Pra (Atl. Vicentina) 6’23”30, 3. Luca Mantellato (Team Treviso) 6’40”36. Triplo: 1. Thomas Pozzer (Atl. Vicentina) 13.86 (-0.9), 2. Matteo Cimarelli (Vis Abano) 13.71 (-0.5), 3. Davide Triban (Atl. Vicentina) 13.37 (-1.0). Disco: 1. Matteo Zordan (Atl. Vicentina) 49.13, 2. Matteo Perin (Team Treviso) 46.32, 3. Enrico Busato (Atl. S. Biagio) 38.25. Giavellotto: 1. Marco Bernardi (Atl. Vicentina) 60.14, 2. Kristian Lazzaretto (Atl. Vicentina) 56.50, 3. Riccardo Maino (Atl. Vicentina) 47.03.

FEMMINILI. JUNIORES. 100 (+0.6): 1. Elisa Visentin (Atl. Biotekna Marcon) 12”06, 2. Martina Guizzon (G.A. Bassano) 12”46, 3. Ilenia Carraro (Assindustria Sport Padova) 12”49. 400: 1. Arianna Cecchin (Atl. Lib. Sanp) 1’00”97, 2. Benedetta Baldan (Assindustria Sport Padova) 1’01”25, 3. Anita Piccoli (Atl. Verona Asd Pindemonte) 1’02”64. 1500: 1. Sofia Terenziani (Atl. Verona Asd Pindemonte) 4’43”22, 2. Angela Luise (Audace Noale) 4’44”89, 3. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 4’46”46. 100 hs (-1.5): 1. Isabella Cherie Bobda (Team Treviso) 15”16, 2. Gioia Scopel (Ana Atl. Feltre) 15”42, 3. Arianna Lugoboni (Cus Verona Sez. Atletica) 18”65. 3000 siepi: 1. Chiara Facchin (Gs La Piave 2000) 11’30”55. Alto: 1. Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) 1.83, 2. Sara Bianchini (Lib. Valpolicella Lupatotina) 1.63. Lungo: 1. Sofia Borello (Atl. Biotekna Marcon) 5.28 (+1.2), 2. Flavia Marzemin (G.A. Bassano) 5.23 (+0.2), 3. Daisy Serenissima Melesso (Team Treviso) 5.22 (-0.1). Peso: 1. Maya Caon (Atl. Vicentina) 12.35, 2. Laura Trevisan (Atl. Ponzano) 10.57, 3. Francesca Gradin (Virtus Este) 9.72.

ALLIEVE. 100 (-0.6): 1. Giulia Fongaro (Atl. Vicentina) 12”42, 2. Arianna Bacelle (Assindustria Sport Padova) 12”61, 3. Giulia Barattini (Atl. Vicentina) 12”79. 400: 1. Greta Moserle (Expandia Atl. Insieme Verona) 57”81, 2. Elena Campion (Atl. S. Biagio) 58”28, 3. Ilaria Marangon (Atl. Vis Abano) 1’01”10. 1500: 1. Beatrice Casagrande (Atl. Riviera del Brenta) 4’47”81, 2. Sara Luise (Atl. Audace Noale) 5’04”48, 3. Sofia Tonon (Silca Ultralite) 5’04”75. 100 hs (-0.3): 1. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 14”22, 2. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 15”03, 3. Sara Lombardini (Cus Verona Sez. Atletica) 18”06. 2000 siepi: 1. Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) 7’24”88, 2. Ilaria Ballarin (Atl. Riviera del Brenta) 7’35”87, 3. Valeria Schenardi (Gs La Piave 2000) 7’49”18. Alto: 1. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 1.66, 2. Alessia Carraro (Atl. Lib. Sanp) 1.54, 3. Allegra Cemin (Atl. Vicentina) 1.45. Lungo: 1. Sara Lombardini (Cus Verona Sez. Atletica) 5.38 (-1.1), 2. Elena Roncato (Team Treviso) 5.32 (-2.3), 3. Gabriela Y. Pignieri (Atl. Vicentina) 5.30 (-0.9). Peso: 1. Alice Moret (Atl. Ponzano) 12.34, 2. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport Padova) 11.75, 3. Elisa Zabai (Atl. Vis Abano) 10.90.