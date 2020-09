Agli allievi regionali successo per i vicentini Bertoldo e Vialetto

REGIONALI ALLIEVI, LA 16ENNE CENTENARO SALE A 3.75 NELL’ASTA

La veneziana dell’Audace Noale si migliora di altri 5 centimetri: nessuna coetanea ha saltato più di lei quest’anno in Italia. Lo junior Michele Bertoldo si conferma nei 400 ostacoli: 52”78

(06.09.2020) Con l’assegnazione degli ultimi 42 titoli (20 maschili e 22 femminili) è calato il sipario sui campionati regionali individuali allievi e juniores che nel weekend, al rinnovato campo San Giuliano di Mestre, hanno coinvolto oltre 900 atleti. La seconda giornata di gare ha regalato conferme allo junior Michele Bertoldo (Atl. Vicentina), leader nei 400 ostacoli in 52”78. Luca Marchiori (Assindustria Sport Padova) ha realizzato la seconda misura della carriera nel martello, lanciando a 60.33. Nella stessa specialità applausi anche per Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), arrivata a 52.55. Veronica Vialetto (Atl. Vicentina) è atterrata a 12.16 (+1.4) in una prova di triplo nobilitata dalla presenza, fuori gara, della vicecampionessa italiana Ottavia Cestonaro (Carabinieri): per lei un bel 13.51 (-0.5) alla quinta prova. Tra gli allievi, primato personale eguagliato per Alberto Murari (Gs Lugagnano) nell’alto (2.08) e progressi per Sofia Panzarin (Atl. Vicentina): 43.94 nel giavellotto. Loris Tonella (Atl. Biotekna Marcon) ha corso i 200 in 22”11 (-0.5). Antonio Maset (Trevisatletica) si è migliorato di quasi un metro e mezzo nel peso (15.45). In chiusura di giornata, ennesimo miglioramento per l’allieva Chiara Centenaro nell’asta: la 16enne dell’Audace Noale salta 3.75, aggiungendo 5 centimetri al personale, realizzato a metà luglio a Villorba. Nessuna coetanea è salita più in alto quest’anno in Italia.

RISULTATI. MASCHILI. JUNIORES. 200 (-0.6): 1. Nazareno Sacchetto (Fiamme Oro) 22”09, 2. Lorenzo Siragna (Ana Atl. Feltre) 22”60, 3. Riccardo S. Anzivino (Atl. Biotekna Marcon) 23”01. 800: 1. Nicola Dal Ferro (Pol. Montecchio Precalcino) 1’59”04, 2. Jacopo Bagante (Assindustria Sport Padova) 1’59”60, 3. Stefano Castegini (Expandia Atl. Insieme Verona) 1’59”70. 5000: 1. Francesco Da Vià (Gs La Piave 2000) 15’11”49, 2. Leonardo Ruffo (Cus Padova) 15’53”95, 3. Matteo Muraro (Team Treviso) 15’57”07. 400 hs: 1. Michele Bertoldo (Atl. Vicentina) 52”78, 2. Filippo A. Nicoletti (Assindustria Sport Padova) 56”32, 3. Giovanni De Fazio (Fiamme Oro) 1’01”02. Alto: 1. Davide Frasson (Atl. Biotekna Marcon) 1.85, 2. Davide Cunial (Atl. Pederobba) 1.75, 3. Giovanni Bexon (Trevisatletica) 1.70. Lungo: 1. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 6.92 (+0.7), 2. Marvellous O. Eghianruwa (Assindustria Sport Padova) 6.92 (+0.4Eghianruwa (Assindustria Sport Padova) 6.92 (+0.4), 3. Lorenzo Frivoli (Atl. Vicentina) 6.87 (+1.9). Peso: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 14.74, 2. Enrico Pasetto (Lib. Valpolicella Lupatotina) 13.21, 3. Stefano Bano (Ass. Atl. Nevi) 11.35. Martello: 1. Luca Marchiori (Assindustria Sport Padova) 60.33, 2. Filippo Zuanetto (Cus Padova) 48.81, 3. Alberto Angioletti (Atl. Vicentina) 44.26. 4×100: 1. Ass. Atl. Nevi (Bano, Ghiraldo, Garberino, Roverato) 43”92. 4×400: 1. Expandia Atl. Insieme Verona (Roncone, Corso, Cavattoni, Castegini) 3’30”19.

ALLIEVI. 200 (-0.5): 1. Loris Tonella (Atl. Biotekna Marcon) 22”11, 2. Jacopo Albertin (Vis Abano) 22”66, 3. Leonardo Buso (Trevisatletica) 23”05. 800: 1. Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella) 1’56”40, 2. Andrei Laurentiu Neagu (Discobolo Atletica Rovigo) 1’57”67, 3. Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 1’57”91. 3000: 1. Francesco Cao (Vittorio Atletica) 9’23”55, 2. Samuel Mazzucco (Dolomiti Belluno) 9’29”21, 3. Leonardo Allegri (Fiamme Oro) 9’34”40. 400 hs: 1. Luca Ostanello (Bunker Sport) 55”92, 2. Daniele Curtarello (Fiamme Oro) 59”51, 3. Leonardo Prebianca (Atl. Vicentina) 1’00”97. Alto: 1. Alberto Murari (Gs Lugagnano) 2.08, 2. Federico Bovo (Vis Abano) 1.98, 3. Federico Celebrin (Atl. Biotekna Marcon) 1.89. Lungo: 1. Nicholas Longo (Team Treviso) 6.89 (+0.3), 2. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 6.67 (+1.6), 3. Mattia Zenere (Assindustria Sport Padova) 6.15 (-0.2). Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 15.45, 2. Matteo Perin (Team Treviso) 14.69, 3. Davide Pierobon (Vittorio Atletica) 14.20. Martello: 1. Giacomo D’Alessandro (G.A. Coin) 50.66, 2. Matteo F. Toniolo (Atl. Vicentina) 47.26, 3. Alvise Di Martiis (G.A. Coin) 45.41. 4×100: 1. Vis Abano (Nicoletto, Albertin, Pasqualetto, Bovo) 44”32, 2. Atl. S. Biagio (Gasparinetti, Sbicego, Bertola, Fiorindo) 45”62, 3. VFGroup Atl. S. Lucia (Panatta, Tessarollo, Barbari, Camerotto) 45”92. 4×400: 1. Trevisatletica (Sporzon, Maset, Susanna, Buso) 3’56”16.

FEMMINILI. JUNIORES. 200 (-0.5): 1. Elisa Visentin (Atl. Biotekna Marcon) 24”59, 2. Arianna Battistella (Atl. Vicentina) 25”04, 3. Ilenia Carraro (Assindustria Sport Padova) 25”54. 800: 1. Chiara Facchin (Gs La Piave 2000) 2’14”90, 2. Marta Durante (Atl. Ponzano) 2’15”87, 3. Sofia Terenziani (Atl. Verona Asd Pindemonte) 2’19”48. 5000: 1. Chiara Pizzolato (Atl. Vicentina) 19’08”49. 400 hs: 1. Emma Chessa (Assindustria Sport Padova) 1’05”38, 2. Sara Bobbo (Atl. Riviera del Brenta) 1’08”34, 3. Mariasole Muraro (Atl. Vicentina) 1’08”43. Asta: 1. Angelica Dugatto (Atl. Vicentina) 3.30, 2. Francesca Dussin (Atl. San Bonifiacio Bovolone) 3.20, 2. Giulia Doria (Corpolibero Athletics Team) 3.20. Triplo: 1. Veronica Vialetto (Atl. Vicentina) 12.16 (+1.4), 2. Lucia De Nadai (Team Treviso) 12.08 (-0.4), 3. Francesca Ventura (Assindustria Sport Padova) 11.32 (-0.7). Fuori gara: Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 13.51 (-0.5). Disco: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 41.13, 2. Alessia Pivato (Team Treviso) 39.23, 3. Anna Dalla Costa (Vittorio Atletica) 35.48. Fuori gara: Diletta Fortuna (Carabinieri) 48.38. Giavellotto: 1. Adele Toniutto (Team Treviso) 41.44, 2. Margherita Randazzo (Assindustria Sport Padova) 39.91, 3. Alessia Pivato (Team Treviso) 34.47. Martello: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 52.55, 2. Serena Della Valentina (Atl. Riviera del Brenta) 48.77, 3. Martina Rebellato (Vittorio Atletica) 39.34. 4×100: 1. Atl. Lib. Sanp (Lisciotto, Zilio, Cecchin, Azimo) 52”06. 4×400: 1. Atl. Lib. Sanp (Azimo, Cecchin, Lisciotto, Zilio) 4’16”32.

ALLIEVE. 200 (-0.9): 1.Giulia Fongaro (Atl. Vicentina) 25”56, 2. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 25”89, 3. Zoe Tessarolo (Atl. Vicentina) 26”03. 800: 1. Matilde Vigato (Atl. Mogliano) 2’20”22, 2. Carlotta Berton (Assindustria Sport Padova) 2’20”77, 3. Camilla Trio (Fondazione Bentegodi) 2’20”87. 3000: 1. Beatrice Casagrande (Atl. Riviera del Brenta) 10’23”99, 2. Alice Biz (Vittorio Atletica) 10’43”80, 3. Silvia Puziol (Atl. Mogliano) 10’47”55. 400 hs: 1. Francesca Biondi (Assindustria Sport Padova) 1’07”94, 2. Francesca Carta (Vis Abano) 1’08”71, 3. Marta Chiocchi (Athletic Club Firex Belluno) 1’09”25. Asta: 1. Chiara Centenaro (Atl. Audace Noale) 3.75, 2. Angelica Zabeo (Atl. Riviera del Brenta) 2.90, 3. Martina Raffaeli (Fondazione Bentegodi) 2.90. Triplo: 1. Petra Stizzoli (Atl. Verona Asd Pindemonte) 10.97 (+1.1), 2. Gaia Faccin (Atl. Vicentina) 10.79 (+0.6), 3. Linda Ballan (Atl. Riviera del Brenta) 10.74 (+0.7). Disco: 1. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport Padova) 38.07, 2. Alessia Boschetto (Lib. Sanp) 29.14, 3. Anna Giacomin (Vittorio Atletica) 27.59. Giavellotto: 1. Sofia Panzarin (Atl. Vicentina) 43.94, 2. Annie Capitanio (Atl. Vicentina) 38.12, 3. Alice Moret (Atl. Ponzano) 37.41. Martello: 1. Elena Favaglioni (Atl. Vicentina) 47.00, 2. Vanessa Avogaro (Fondazione Bentegodi) 43.53, 3. Nicole Veller (Atl. Vicentina) 38.41. 4×100: 1. Vis Abano (Reverenna, Ravenna, Carta, Marangon) 50”16, 2. Lib. Valpolicella Lupatotina (Zantedeschi, Viviani, Zanoni, Bedogni) 51”15, 3. Atl. Lib. Sanp (Carraro, Zanetti, Gheller, Zanotto) 52”16. 4×400: 1. Trevisatletica (Daniotti, Manao, Conselvan, Crisanti) 4’35”30.

