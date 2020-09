Steven McParland rinnova con l’Asiago Hockey

Steven McParland e la Migross Supermercati Asiago Hockey rinnovano il contratto e rimarranno insieme anche per la prossima stagione.

Fin dalla fine dello scorso campionato la volontà di Steven McParland, così come quella della società, era quella di prolungare il contratto e di proseguire insieme per la prossima stagione, è così è stato.

L’attaccante canadese ha impressionato tutti già dalle prime partite grazie alla sua velocità e fisicità che, combinate con un gran cinismo sotto porta, non hanno lasciato scampo alle difese avversarie, facendo impazzire di gioia i tifosi Giallorossi.

Il goal più bello della sua stagione, probabilmente, è quello realizzato in gara 3 di semifinale a Collalbo contro il Renon, quando con un tiro al volo ha battuto un incredulo Lindskoug che non ha potuto far altro che togliere il disco dal fondo della rete.

Il bottino personale a fine stagione parla di 30 goal e 38 assist in 44 partite di Alps Hockey League, mentre nelle 6 partite di playoff della Serie A i goal sono stati 3 e gli assist 2.

Si tratta di una conferma importantissima per il reparto offensivo Stellato, che potrà contare anche per il prossimo campionato su un bomber di razza come McParland.

La società augura al giocatore un’altra stagione ricca di successi.

Welcome back, Steven!

