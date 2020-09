Per le final four di Vicenza oltre a Conegliano si qualificano Scandicci, Busto Arsizio e Novara

VOLLEY A1F – SUPERCOPPA – Ieri nell’ultimo match del secondo turno di Supercoppa Italiana, la Savino Del Bene Scandicci si è aggiudicata la sfida contro la Saugella Monza A e ha staccato così l’ultimo pass a disposizione per la Final Four, in programma per questo fine settimana nella suggestiva Piazza dei Signori di Vicenza.

Si completa, quindi, il quadro delle semifinali: la formazione toscana affronterà, quindi, le campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano, già qualificate all’evento, mentre la seconda semifinale vedrà scontrarsi la Unet e-work Busto Arsizio e l’Igor Gorgonzola Novara.

Appuntamento Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 18, su Rai Sport + HD, mentre la finalissima di Domenica andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21 e 05.

Intanto domani mattina venerdì 4 settembre in municipio a Vicenza il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris presenterà con Sindaco Francesco Rucco e assessore allo sport Matteo Celebron le Final Four in piazza dei Signori.

LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA FEMMINILE

Alla Supercoppa Italiana hanno partecipato tutte le squadre di Serie A1 che hanno disputato il Campionato di Serie A1 femminile 2019/2020 e che si sono regolarmente iscritte al Campionato di Serie A1 2020/2021. Le stesse si sono sfidate in un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione.

Le vincenti dei due turni preliminari hanno staccato il pass per la Final Four.

La Unet E-Work Busto Arsizio, a causa della non iscrizione di Filottrano e Caserta, è entrata in gioco direttamente al secondo turno, mentre l’Imoco Volley Conegliano, vincitrice della Coppa Italia, sì è qualificata di diritto alla Final Four, che si disputerà sabato 5 e domenica 6 settembre in Piazza dei Signori, a Vicenza.

La foto in copertina (di Francesco Brasco) ritrae lo stato dei lavori in piazza dei Signori di Vicenza questa mattina.