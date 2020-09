A Bassano prende il via il campionato del gioco degli scacchi

L’Associazione Dilettantistica Scacchistica Bassanese ha deciso d’organizzare il nuovo Campionato Sociale, torneo sia riservato agli iscritti in sede (per l’anno d’attività 2020), sia aperto a tutti gli appassionati degli scacchi! Si disputeranno quindi 7 turni di gioco, tra i mesi di Settembre e Novembre (con un unico incontro a settimana). Tutte le sfide avranno un “tempo di riflessione” pari a 60 minuti per ciascuno.

Questo sarà il calendario ufficiale del torneo di scacchi:

1° Turno: Giovedì 24 Settembre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.30)

2° Turno: Giovedì 1 Ottobre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

3° Turno: Giovedì 8 Ottobre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

4° Turno: Giovedì 15 Ottobre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

5° Turno: Giovedì 22 Ottobre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

6° Turno: Giovedì 29 Ottobre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

7° Turno: Giovedì 5 Novembre, nella sede associativa (inizio gare: ore 21.00)

Paolo Meneghetti raccoglierà le adesioni: dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di Giovedì 24 Settembre.

La tassa d’iscrizione è di 10 € per tutti (indipendentemente dal fatto che un giocatore si dichiari affiliato o meno all’Associazione Dilettantistica Scacchistica Bassanese, nel 2020).

Chi occasionalmente mancasse a qualche turno di gara, potrà recuperarlo (in accordo con l’avversario); ma dapprima l’arbitro avrà giustificato la sua richiesta.

L’Organizzazione deciderà, al termine delle iscrizioni, il sistema di gioco più opportuno da adottare (italiano o italosvizzero), considerando il numero dei partecipanti.

Si partecipa con obbligo di mascherina personale e distanziamento sociale delle scacchiere.

E’ garantita una coppa celebrativa, per l’unico vincitore .

P.S. E’ molto gradita la preiscrizione al Campionato “Sociale 2020” (contattando Paolo Meneghetti: 349-6911070 oppure scacchibassanodelgrappa@gmail.com).

Alle notizie su SPORTvicentino

Vai alla pagina facebook e lascia il tuo “like” per rimanere aggiornato