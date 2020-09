Romeo Bertani per il centrocampo dell’Arzignano Valchiampo

ARZIGNANO VALCHIAMPO – Arriva un altro rinforzo per l’Arzignano Valchiampo, che ufficializza di aver ingaggiato Romeo Bertani.

Nato a Ravenna il 17 maggio 1999, é un centrocampista che può essere utilizzato offrendo ampie garanzie di rendimento come di mezzala. Alto 188 cm per 80 kg di peso forma, è un giocatore eclettico, in grado di occupare tutti i ruoli della linea mediana.

Formatosi calcisticamente nel Taranto e nel Diegaro, inizia il suo percorso in Serie D con la maglia del Mezzolara nella stagione 2018-19, dove gioca 32 partite e mette a segno 4 gol. Nella stagione successiva viene notato dall’UC Albinoleffe, che lo porta a giocare in Serie C negli ultimi due campionati.

“Ho scelto Arzignano per la serietà della società – spiega il nuovo acquisto – per il progetto e per la fiducia che mi ha dato l’ambiente. Ho avuto da subito una sensazione positiva sulla squadra, che ho trovato composta da giocatori forti e di esperienza. Cerco di dare sempre il massimo sia dentro il campo come giocatore, ma anche fuori come persona: amo il contatto fisico e, soprattutto, l’inserimento per chiudere l’azione. Sicuramente con una squadra importante per la categoria come la nostra penso che l’obiettivo sia tornare presto nel professionismo, anche se non sarà facile. Che dire alla gente di Arzignano? Che uscirò sempre con la maglia sudata, tutte le partite…”.

“E’ un giovane che si è distinto per professionalità e abnegazione in queste stagioni – aggiunge il ds Mattia Serafini – Lo seguivamo da tempo, siamo felici che sia con noi, poiché sono sicuro che potrà darci una grande mano in questa stagione”.