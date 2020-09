Il calendario della nuova serie A

Prende volto la serie A della prossima stagione sportiva.

Questa mattina é stato reso noto il calendario del campionato che prenderà il via nel week-end del 19 settembre.

Due rinvii alla prima giornata

Subito due i rinvii: Benevento – Inter ed Atalanta – Lazio in virtù del fatto che le due squadre nerazzurre potranno usufruire di una settimana di riposo in più avendo partecipato alle Final eight europee.

Soste e Nazionali

Durante la stagione sono previste tre soste per gli impegni delle Nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), sei turni infrasettimanali, ma nessuno prima di dicembre, i primi due ravvicinati il 16 e il 23 dicembre.

Dopo la sosta di Natale si ripartirà il 3 gennaio.