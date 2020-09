Supercoppa volley femminile: a Vicenza si monta il campo sotto la Basilica Palladiana

VOLLEY FEMMINILE – SUPERCOPPA – Mentre proseguono in questi giorni le qualificazioni per la Supercoppa di pallavolo femminile, a Vicenza si monta il campo in piazza dei Signori all’ombra della Basilica Palladiana e della Loggia del Capitanio (vedi foto). Il rettangolo di gioco nella cornice prestigiosa ospiterà la Final Four nel prossimo week-end.

Intanto Novara, Scandicci, Monza, Chieri e Firenze sono le 5 squadre vincitrici del primo turno giocato nel fine settimana scorso che hanno così ottenuto l’accesso al secondo turno, in programma oggi martedì 1 e domani mercoledì 2 settembre 2020.

La Final Four di Supercoppa Italiana 2020 si svolge sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza: di sicuro sarà in campo la squadra vincitrice del campionato ovvero l’Imoco Conegliano a cui si affincheranno altre tre squadre.

La Finalissima, in programma domenica 6 settembre alle 21.15, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2.