Renzo Balboni è il nuovo pilone della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY – Altri nuovi arrivi in casa Rangers Rugby Vicenza e, per la precisione, nel ruolo di pilone é arrivato Renzo Balboni.

Nato a Ferrara nel 1989, è un giocatore molto dinamico e di grande esperienza. Arriva dal Valsugana, può ricoprire tutti i ruoli di prima linea e conta ben otto stagioni di alto livello tra Eccellenza e Top12 in club come Crociati, Prato, Rovigo e Viadana. Formatosi come tallonatore, si è poi specializzato come pilone sinistro durante la sua esperienza in Polesine, conquistando con i Bersaglieri lo scudetto del 2016.

“Sono molto felice di essere qui a Vicenza – esordisce Renzo – Durante il periodo di lockdown ho avuto modo di riflettere a lungo sul mio futuro e la proposta del club biancorosso aveva tutto quello che cercavo. Grazie alla disponibilità di Luigi Battistolli e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale della prima squadra, potrò coniugare la carriera professionale a quella sportiva. Il progetto del Rugby Vicenza è importante, ritroverò Alberto Saccardo con cui ho giocato a Prato, e tanti altri ottimi giocatori: ci sono tutte le premesse per una grande stagione.”

Renzo Balboni e tutta la prima squadra biancorossa si ritroveranno martedì 1° settembre allo stadio Gobbato per dare il via ufficiale alla Stagione 2020-2021, nell’attesa delle comunicazioni federali sull’inizio dei campionati.

