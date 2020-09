Il LR Vicenza “punta” in attacco su Gabriele Gori

LR VICENZA VIRTUS – Arriva dalla Fiorentina e andrà a rinforzare il reparto d’attacco il nuovo acquisto in casa biancorossa.

Gabriele Gori, classe ’99, nell’ultima stagione all’Arezzo è sceso in campo in 21 occasioni, siglando 9 reti, condite da 2 assist. Nella prima parte della stagione 2018/2019 tra le fila del Foggia ha totalizzato 9 presenze prima di passare al Livorno, dove in 6 partite ha segnato 3 reti in Serie B.

Ha vestito la maglia azzurra dall’Under 15 fino all’Under 20 totalizzando 37 presenze e partecipando lo scorso anno al Mondiale Under 20 svoltosi in Polonia, ottenendo il quarto posto con gli azzurri.