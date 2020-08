In difesa tre conferme per la Migross Supermercati Asiago Hockey

La Migross Supermercati Asiago Hockey annuncia il rinnovo contrattuale per Francesco Forte, Lorenzo Casetti e Cameron Ginnetti.

Tre importanti tasselli della difesa rimarranno in giallorosso e saranno a disposizione di coach Mattila anche per la stagione 2020/21.

Forte, nonostante la giovane età (21 anni), può già vantare quattro stagioni in Alps Hockey League, durante le quali ha avuto una costante maturazione, diventando presto una pedina importante per la difesa stellata. Per lui le partite in prima squadra sono già 164, condite da 2 goal e 13 assist.

Casetti, 27 anni il prossimo 14 settembre, si appresta ad iniziare la sua nona stagione con la maglia della Migross Asiago. Sull’Altopiano dalla stagione 2012/13, con i Leoni ha giocato 422 partite, vincendo 3 Scudetti, 1 Alps Hockey League e 2 Supercoppe Italiane.

Ginnetti, 22 anni compiuti a giugno, si è meritato la fiducia e la conferma da parte della dirigenza Stellata, che ha deciso di prolungare il rapporto con il difensore anche per la prossima stagione. Nel primo anno ad Asiago ha disputato 37 partite di Alps Hockey League e 6 di Serie A, realizzando 5 goal e servendo 11 assist.

Contestualmente la società desidera ringraziare i fratelli Phil e Chad Pietroniro, da oggi ufficialmente dei giocatori del Cortina, Louie Caporusso, Freddy Cloutier e Vince Loschiavo, che non faranno più parte della squadra. La società augura a tutti e cinque il meglio per il prosieguo della loro carriera.