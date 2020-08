Giro del Friuli: apertura spettacolare al Velodromo Bottecchia – Le classifiche

CICLISMO U23 – Pordenone, 29 agosto 2020 – E’ stata un’apertura spettacolare ed entusiasmante quella che si è vissuta ieri pomeriggio (28 agosto) al Velodromo Bottecchia di Pordenone: la prima tappa del 18° Giro del Friuli Venezia Giulia, una cronometro a squadre di 2.800 metri, ha incoronato la Borgo Molino Rinascita Ormelle che ha fermato il cronometro in 3’08”, cinque secondi meglio del Team LVF e della Danieli 1914 Cycling Team che era rimasta a lungo al comando della classifica provvisoria.

Per effetto di questo ordine d’arrivo, la prima maglia gialla di leader va sulle spalle del vicentino Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle).

Oggi (29 agosto), con partenza alle ore 11.30, si correrà la seconda tappa: 115 chilometri con partenza da Pordenone e arrivo a Cimolais.

Entusiasta per il successo e la maglia di leader Davide De Pretto, campione italiano del ciclocross in carica: “Oggi abbiamo fatto una prova perfetta; per battere questi rivali serviva essere impeccabili e noi ci siamo riusciti. Voglio ringraziare i miei compagni che hanno fatto il grosso del lavoro: domani e domenica proverò a difendere la maglia restando in salita con i migliori”.

Applausi all’organizzazione della Sc Fontanafredda sono giunti anche dall’assessore allo sport e ai lavori pubblici di Pordenone, Walter De Bortoli, dal Consigliere Nazionale della FCI, Bruno Battistella e dal Presidente Regionale Stefano Bandolin.

“Ci tenevamo a proporre questa prova a cronometro in pista che si è rivelata molto valida dal punto di vista tecnico e avvincente anche per il pubblico. Possiamo dire di essere partiti con il piede giusto, proseguiamo su questa strada con la speranza di celebrare domenica una chiusura in grande stile” ha concluso il patron della corsa Gilberto Pittarella.

Ordine d’arrivo cronometro a squadre:

1° Borgo Molino Rinascita Ormelle 3’08”

2° Team LVF a 5″

3° Danieli 1914 Cycling Team

4° Team F.lli Giorgi

5° Work Service Romagnano a 6″

6° Uc Pordenone a 7″

7° Aspiratori Otelli a 8″

8° Ciclistica Trevigliese

9° Assali Stefen Omap a 9″

10° P&G Gb Junior Team

Classifica generale:

1° Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

2° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

3° Stefano Cavalli (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

4° Samuel Quaranta (Team LVF) a 5″

5° Gianmarco Garofoli (Team LVF)

6° Immanuel D’Aniello (Team LVF)

7° Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914)

8° Thomas Casasola (Danieli 1914)

9° Alessandro Malisan (Danieli 1914)

10° Filippo D’Aiuto (Danieli 1914)

Le Maglie:

Classifica generale: Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Classifica a punti: Samuel Quaranta (Team LVF)

Classifica GPM: Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914)

Classifica Traguardi Volanti: Diego Ressi (Team Giorgi)

Classifica giovani: Stefano Cavalli (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Classifica friulani: Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914)