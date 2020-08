LR VICENZA – Ritorno in biancorosso per il terzino Pietro Beruatto

Ritorno in biancorosso per Pietro Beruatto.

Il terzino sinistro, classe 1998, acquisito dalla Juventus FC a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club bianconero, aveva già vestito la maglia del LR Vicenza nel girone di andata del campionato 2017/2018 scendendo in campo in 12 occasioni.

Nelle ultime due stagioni, tra le fila della Juventus U23, ha collezionato 48 presenze in campionato, condite da 1 gol e 3 assist. In questa stagione con i bianconeri ha inoltre conquistato la Coppa Italia Serie C.

Vanta 10 presenze nelle Nazionali U20, U19 e U18”.