HOCKEY INLINE – MC Control Diavoli Vicenza cala il tris di tranieri con lo svedese Wennerstrom

Mc Control Diavoli Vicenza fa il tris di stranieri con l’accordo con lo svedese Tom Wennerstrom.

Dopo i due statunitensi, Sigmund e MacDonald, un altro straniero vestirà la maglia biancorossa, in sostituzione dei tre giocatori dello scorso anno, gli sloveni Loncar, Simsic e Zerdin (ai quali va un grosso “In bocca al lupo”), in linea con le scelte della società di optare per atleti fissi a Vicenza, a causa delle incognite legate al Covid e alle frontiere e anche per poter contare sull’apporto degli stranieri durante tutta la settimana.

Wennerstrom, classe ’91, ha giocato con la nazionale svedese ai Mondiali del 2018 e del 2019 e ha avuto alcune esperienze in club all’estero in Spagna, a Majorca due anni fa, e l’anno scorso in Inghilterra.

In questo periodo la società, dopo aver definito gli accordi con i tre atleti, si sta occupando di preparare documenti e misure per il loro arrivo. A partire poi dai primi di settembre i giocatori si uniranno ai compagni per iniziare insieme la preparazione per la nuova stagione al via il 26 settembre.