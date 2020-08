TENNIS – Cessione per il circolo La Rotonda, nuova concessione per il CT Vicenza

Nei giorni scorsi si sono concluse positivamente due procedure relative ai campi da tennis di via don Luigi Sturzo e lungo strada Sant’Antonino.

“Con queste due operazioni – ha annunciato l’assessore al patrimonio del Comune di Vicenza – riusciamo a portare nuova linfa alle casse comunali”.

Il primo terreno riguarda il Circolo Tennis La Rotonda, in via Sturzo, i cui diritti spettanti al Comune di Vicenza quale concedente, sono stati ceduti alla ditta “La Rotonda Real Estate Srls” di Vicenza, unica partecipante al secondo bando d’asta pubblica aperto a chiunque, dopo che il primo non aveva ricevuto offerte.

Grazie ad una proroga dei termini si è giunti all’unica offerta da parte della ditta che per 40 anni ha avuto dal Comune il terreno con diritto di superficie ed era proprietaria degli impianti.

L’area è di 9270 metri quadrati e per la cessione il Comune ha realizzato un interessante entrata di 273 mila euro a fronte di un prezzo a base d’asta di 260 mila euro.

Per quanto riguarda il terreno in strada Sant’Antonino 63, di fronte al Parco della Pace, il Comune ha rinnovato la relativa concessione all’Asd Circolo Tennis Vicenza per nove anni, con l’applicazione di un canone annuo di 7 mila euro iva compresa.

“Con l’accordo del terreno di strada Sant’Antonino si conclude finalmente una vicenda annosa che andava sistemata – precisa l’assessore al patrimonio – . Nel 2011 l’Agenzia del Demanio ha concesso i diritti dell’area “ex Aeroporto Dal Molin” per 50 anni. Con successivo provvedimento del 2016 il Comune ha deliberato il trasferimento del terreno al patrimonio indisponibile comunale. Il terreno oggetto della concessione, fin dal 2005, è stato gestito dal Circolo Tennis Vicenza che negli anni ha maturato l’esigenza di adeguare e migliorare le potenzialità dell’impianto tennistico a nuove esigenze sportive sfruttando tutti i servizi e attrezzature già presenti nell’area confinante e di proprietà del Circolo stesso”.

In base alla nuova convenzione, che scadrà il 31 luglio 2029, il Circolo Tennis Vicenza avrà l’onere di eseguire degli interventi di ampliamento della superficie dei due campi da tennis in terra rossa e di provvedere alla realizzazione di un campo polivalente in play-flex confort.

Il tutto dovrà essere eseguito sul terreno in concessione per una superficie complessiva di 2687 metri quadrati. Questo progetto si inserisce perfettamente nel polo sportivo che sorgerà nell’area adiacente al futuro parco della Pace.