HOCKEY PISTA – Iniziata la preparazione per il Trissino

E’ stato un giorno molto emozionante in casa GS Hockey Trissino: lunedì 3 agosto, infatti, dopo diversi mesi di stop per l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, è scattato il raduno ufficiale della nuova squadra affidata alla guida tecnica di Nuno Resende e Mirco De Gerone, nella prima seduta stagionale al Pala Dante svoltasi davanti agli occhi di una dirigenza convinta di aver allestito una formazione davvero competitiva ai massimi livelli.

E’ stata l’occasione per vedere finalmente tutti insieme “vecchi” (Català, Garcia, Faccin, Zen, Malagoli) e “nuovi” (Caio, Pinto, Scuccato, Davide e Gabriele Gavioli).

Le sedute di allenamento saranno guidate dal tecnico portoghese, accompagnato dal ritorno di Mirco De Gerone, e dovranno servire, oltre ad affinare gli automatismi tecnico/tattici voluti dal tecnico, anche e soprattutto a trovare il giusto amalgama e unità d’intenti verso una stagione di grandi ambizioni.

Sarà una prima fase di preparazione molto intensa, con sedute quotidiane per tutto agosto e settembre, che dovranno mettere benzina nei motori dei giocatori blucelesti, in attesa di avere ulteriori indicazioni inerenti il regolare svolgimento di amichevoli che dovranno servire per tastare il polso della crescita della squadra in previsione dell’esordio stagionale nella 1° Giornata del Campionato di Serie A1 che avverrà Domenica 11 Ottobre al Pala Dante contro il Monza.