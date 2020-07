MOTORI – Trofeo A112 Abarth Yokohama: il Vallate Aretine a Droandi

In coppia con Matini il pilota aretino firma il suo primo successo di Trofeo nella gara di casa, che ha caratterizzato la ripartenza della Serie. Completano il podio Fognani – Sammicheli e Domenighini – Torricelli

Romano d’Ezzelino (VI), 27 luglio 2020 – Fedele alla tradizione, il Trofeo A112 Abarth Yokohama, regala emozioni anche nella prima gara dell’undicesima edizione che ha visto l’avvio al recente Rally delle Vallate Aretine che si svolto sabato 25 luglio con partenza ed arrivo ad Arezzo e sempre con l’efficace organizzazione del Team Bassano.

Il primo colpo di scena, l’ha dato il detentore del titolo Raffaele Scalabrin con una forzata rinuncia a causa della rottura del motore un paio di giorni prima della gara. Diventano così quattordici gli equipaggi che si sono dati battaglia lungo le sei prove speciali in programma.

Annullata la prima prova, dalla seconda inizia un’avvincente sfida tra Orazio Droandi e Fabio Matini con Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto: un botta e risposta fatto di distacchi minimi e scambio di posizioni al vertice dapprima appannaggio del duo locale e poi dall’equipaggio piemontese che passa in testa sulla quarta speciale per soli 2″7. La gioia dura ben poco, visto che sulla successiva un problema elettrico ferma la corsa di Gallione gettando nello sconforto il provvisorio leader. Droandi riprende la testa della gara vincendo un’altra prova e, saggiamente, amministra sull’ultima controllando Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli che chiudono al secondo posto dopo una gara che li ha sempre visti nelle posizioni di vertice.

Avvincente lo sprint per il terzo gradino del podio tra Marcogino Dall’Avo e Giacomo Domenighini con quest’ultimo che, ben coadiuvato da Vincenzo Torricelli, piazza lo scratch nell’ultimo tratto cronometrato e beffa il pilota di casa che chiude al quarto posto in coppia con Manuel Piras.

Piazza numero cinque per Ivo Droandi, al rientro con una buona prestazione nel Trofeo ottenuta assieme a Massimo Acciai. Esordio positivo per Filippo Baron che chiude al sesto posto con Nicolò Marin alle note, precedendo Fabio Vezzola e Franco Simoni, settimi al traguardo. Gara travagliata per Andrea Quercioli e Giorgio Severino i quali, nonostante diverse peripezie, non si arrendono e concludono all’ottavo posto. Sono invece noni Denis Letey ed Erik Robbin, mentre a chiudere la classifica e la top-ten ci pensano gli “under” Nicolò de Rosa e Valentino Lorenzini.

Oltre al rammarico per Gallione e Cavagnetto per l’inconveniente patito mentre stavano ingaggiando un’emozionante sfida col duo vincitore, tra i ritirati vanno menzionati anche Pietro Baldo e Davide Marcolini subito fuori gara a causa di una toccata nella seconda prova. Fermi anzitempo anche i debuttanti Stefano Bartoloni e Giorgio Leporati e l’unico equipaggio di “Gruppo 1”, quello formato da Maurizio Ribaldone e Guido Zanone.

Il prossimo appuntamento del Trofeo 2020 è in programma dal 17 al 19 settembre al Rallye Elba Storico col tradizionale programma che prevede Gara 1 e 2 e quindi doppio punteggio.

Le classifiche. Assoluta: 1. Droandi O. 19, 2.Fognani 16, 3. Domenighini 14, 4. Dall’Avo, 12, 5. Droandi I. 11 – Under 28: 1. De Rosa 7 – Over 60: 1. Domenighini 11 – Gruppo 1: 1. Ribaldone 6