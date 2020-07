CICLISMO – Bardiani Faizanè riparte dalla Romania

BARDIANI CSF FAIZANÈ: SI RIPARTE, PRIMO APPUNTAMENTO AL SIBIU TOUR.

Giovedì 23 luglio, a Sibiu in Romania, alle ore 18.00 con il crono-prologo di 2,5 km, riprenderà ufficialmente la stagione agonistica del team. Sei gli atleti selezionati per affrontare le 5 tappe complessive della trasferta rumena.

Il team Bardiani CSF Faizanè si prepara alla ripartenza, con il primo appuntamento agonistico di questa “seconda” parte di stagione previsto in Romania, dal prossimo 23 gennaio con il Sibiu Tour. Un prologo giovedì, due tappe centrali e due semi-tappe nella giornata conclusiva di domenica permetteranno agli atleti del #GreenTeam di tornare a misurarsi con gli avversari dopo lunghi mesi di preparazione e la rifinitura effettuata in altura a Livigno.



Sono sei gli atleti selezionati per questo primo appuntamento e guidati in ammiraglia dal DS Mirko Rossato. Matteo Pelucchi il velocista di punta, coadiuvato da atleti completi come Nicolas Dalla Valle, Iuri Filosi e Filippo Fiorelli. Luca Covili e Daniel Savini gli scalatori.



Per rispettare al massimo le misure di sicurezza staff e atleti, sottoposti a doppio tampone (negativo) prima della partenza viaggeranno sui mezzi sanificati del team rispettando tutte le misure di sicurezza prescritte dai regolamenti internazionali e dal medico del team.



La formazione:

Matteo Pelucchi (1989) – Velocista.

Luca Covili (1997) – Scaltore

Nicolas Dalla Valle (1997) – Completo

Iuri Filosi (1992) – Completo

Filippo Fiorelli (1994) – Passista

Daniel Savini (1997) – Scalatore

DS. Mirko Rossato