TENNIS – I Comunali vincono la sfida decisiva della Serie A (con foto)

LIVE – Pronti per la sfida decisiva con il TC Genova 1893. In campo da una parte Marco Cecchinato contro Andrea Arnaboldi e dall’altra Gabriele Bosio (2.4) e Matteo Arnaldi (2.1)

Partenza tutta in salita con Bosio che cede il primo set per 6-0 e perde anche il secondo per 6-1 il tutto in 53 minuti.

Si decide invece al tie-break il primo set tra Cecchinato e Arnaboldi, con il nostro giocatore bravo a recuperare dopo essere stato sotto per 4-2. Grande equilibrio, si combatte punto su punto e, dopo aver girato sul 3-3, Marco chiude sul 7-5 che vale il parziale. Buona la partenza anche nel secondo set con Ceck che ottiene subito il break e sul 3-1 a suo favore ottiene il successo anticipato per ritiro dell’avversario.

Intanto sul campo 4 inizia il match tra Giovanni Peruffo e il pari classifica Mirko Lagasio (2.4). Il primo set é tutto nel segno del giovane giocatore di casa che in poco più di 40 minuti chiude sul 6-1. Nel secondo invece cambia l’inerzia e il match diventa equilibrato fino al 5 pari seguendo i turni di servizio. Giovanni riesce proprio nel momento decisivo a strappare la battuta al suo avversario e a chiudere sul 7-5 conquistando così il suo primo successo in serie A1.

Sul campo 3 parte la sfida tra i numeri 1 delle due squadre: Aljaz Bedene e Steven Daniel Diez Monge con quest’ultimo che parte bene ottenendo quasi subito il break. Lo straniero di casa replica e si porta sul 6-4 riuscendo poi a strappare ancora il servizio e a vincere il primo set 7-5. Equilibrio anche nel secondo fino al 4 pari quando il break proietta Diez sul 6-4. Quest’ultimo parte bene anche nel long tie-break che lo vede avanti prima 3-0 e poi 7-4. E qui Bedene fa vedere la sua classe riuscendo a rimontare fino al sorpasso sull’8-7. 8 pari, aumenta la tensione fino agli ultimi due punti che regalano la vittoria e il terzo punto della giornata.

In campo ora i due doppi: da una parte Bedene/Cecchinato contro Diez/Arnaldi e dall’altra Bosio/Peruffo opposti a Motti/Lagasio. 6-1 il primo set a favore della coppia “genovese” mentre Cecchinato/Bedene da 1-4 rimontano fino al 4 pari. 5 pari, break per i padroni di casa che chiudono sul 7-5 il parziale. Nel secondo volano sul 4-0 mentre dall’altra parte i giovani vicentini servono per il set ma perdono il punto secco ed é 5-5. Rifanno subito il break e questa volta con Peruffo alla battuta chiudono sul 7-5.

E sono Cecchinato e Bedene a regalare il punto della vittoria imponendosi per 6-2.

TENNIS COMUNALI VICENZA – GENOVA 5-1