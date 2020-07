PALLAMANO – Il Malo é pronto a ricominciare

La Società ASD Handball Malo comunica di aver ripreso nei giorni scorsi gli allenamenti per tutte le categorie, dalla squadra senior a tutte le giovanili, e di avere in programma di continuare l’attività per tutto il mese di luglio e agosto.

I tecnici Mario Murino (Head Coach), Simone Berengan e Riccardo Crosara hanno approntato un protocollo particolare per rispettare al massimo le indicazioni della Federazione e le richieste dell’Amministrazione Comunale atte a garantire il rispetto delle regole sanitarie e la tutela degli atleti e di tutte le persone coinvolte.

All’inizio gli allenamenti si sono svolti per gruppi e ruoli specifici e limitati, proprio per garantire distanziamento e per evitare contatti e nello stesso tempo monitorare gli accessi agli impianti, per poi passare non appena è stato possibile a sessioni più specifiche e allargate, pur mantenendo gli standard di sicurezza.

In questo modo la Società ha rimesso in movimento i suoi atleti dopo lo stop forzato con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto in vista della ripresa ufficiale delle attività.

Tutte le nostre categorie hanno risposto con entusiasmo alla chiamata : i nostri atleti U9/11, U13, U15, U17, U19, Serie B e A2 hanno ripreso ad alternarsi al Paladeledda, sotto il costante e prezioso controllo dei nostri Dirigenti e dello staff tecnico e medico; la stagione 2019/2020 è stata sospesa anzitempo, ma ha comunque dato segnali positivi che hanno fornito lo stimolo e l’entusiasmo per riprendere il lavoro e preparare la nuova stagione che speriamo di poter condividere sul campo con tifosi e amici.

Oltre a salutare con gioia il ritorno del nostri ragazzi, la Società è pronta ad accogliere chiunque volesse approfittare di questo periodo per provare la pallamano, iniziare una nuova avventura e trovare nuovi amici.

Un sentito ringraziamento ai nostri volontari per il lavoro di monitoraggio continuo, ai tecnici per l’impegno straordinario, agli atleti per la disciplina e la correttezza nel rispettare le regole e all’Amministrazione Comunale per la fiducia e la disponibilità.