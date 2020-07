CALCIO – L’Arzignano parte dal settore giovanile

Settore Giovanile. Ufficiale lo staff di preparatori atletici e collaboratori sanitari: in bocca al lupo a Casarotto, Cestonaro, Puller e Pizzolato

In previsione di una stagione molto attesa, il Responsabile Fabio Nicolè sta dedicando grande attenzione per la preparazione fisico/atletica e sanitaria delle varie squadre

ARZIGNANO (VI) – Comincia a prendere forma lo staff del settore giovanile dell’FC Arzignano Valchiampo in previsione della stagione 2020-21. Prima di rendere noto l’elenco degli allenatori che guideranno in campo le varie squadre, il primo step riguarda l’ufficializzazione dello staff dei preparatori atletici e collaboratori sanitari che nella prossima stagione si occuperanno della formazione e crescita fisico-atletica dei nostri atleti.

CASAROTTO – Nicola Casarotto si occuperà delle squadre Juniores Nazionali, Under 17 e Under 13 e sarà il responsabile dell’area “fisica”. È laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’Università di Verona. Ha da sempre fatto parte del mondo del calcio. Già sei anni fa iniziò con l’Arzignano seguendo gli Esordienti Provinciali, per poi nel corso degli anni seguire tutte le categorie fino alla juniores nazionale. Due anni fa entra nel Chievo Verona seguendo il primo anno gli Under 13 Professionisti e Under 14 Regionali, e l’anno scorso gli Under 15 e Under 16 Nazionali. Parallelamente ha seguito un percorso con prime squadre, iniziato nel gennaio 2018 con il Sovizzo Calcio per due anni, fino all’anno sportivo appena concluso con la prima squadra del Chiampo Calcio.

CESTONARO – Marco Cestonaro rafforzerà lo staff di Under 15 e Under 14. Laureato in Scienze Motorie, chinesiologo e massofisioterapista. Dal 2013 ha lavorato come preparatore atletico per Zané e Monteviale in tutte le categorie del settore giovanile e prima squadra. Lavora nel privato come personal trainer e massofisioterapia dal 2018. Completa la sua esperienza nel mondo dello sport con le collaborazioni nella scuola materna ed elementare e come allenatore di scuola calcio. Oltre al ruolo di preparatore atletico seguirà dal punto di vista fisioterapico anche le squadre Juniores Nazionali, Under 17 e Under 13.

PULLER – Mattia Puller collaborerà con l’Arzignano Valchiampo per il secondo anno consecutivo e si dedicherà ai più piccoli, con le annate 2009 e 2010. 28 anni, ha conseguito una Laurea Triennale in Scienze Motorie e Magistrale, in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate, si è formato con esperienze da preparatore con Lonigo (Regionali Elite), Venezia (per lo studio di tesi sull’effetto di un protocollo di forza funzionale nel calcio), Montebello ed Arzignano. Inoltre è preparatore atletico della scuola portieri “Keepersport solo numeri 1” dal 2016.

AREA MEDICO/SANITARIA

“Abbiamo preso molto a cuore la salute dei nostri calciatori –spiega il Responsabile del Settore Giovanile, Fabio Nicolè- e per questo motivo abbiamo pensato di affiancare altre due figure professionali che ci aiuteranno nella prevenzione, diagnosi e cura degli infortuni che potranno colpire i nostri atleti”.

PIZZOLATO – Leonardo Pizzolato ha 25 anni, e ricoprirà il ruolo di fisioterapista e massaggiatore delle squadre Under 15 e Under 14. Nel 2019 si è diplomato presso la Scuola di Osteopatia CEESO di Venezia e lavora presso il Centro Medico Salute e Benessere di Arzignano. Ha giocato nell’Arzignano dall’attività di base fino agli juniores, iniziando nell’ultimo periodo il percorso da secondo allenatore prima con gli Esordienti dell’anno 2000, poi come primo mister dei Pulcini 2008, e negli ultimi due anni di nuovo in seconda prima con i Giovanissimi 2005 Sperimentali poi con gli Esordienti 2008.