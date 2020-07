ATLETICA – A Savona migliorano Barruecos e Quarshie

Si è svolto a Savona il Meeting Internazionale Memorial Giulio Ottolia che ha registrato la presenza di tre atleti dell’AV Brazzale. Nel lungo Harold Barruecos (AV) firma il nuovo primato realizzando la misura di 7.66, incrementando di 1 centimetro la sua miglior prestazione finora ottenuta risalente a due anni fa quando conquistò l’argento ai tricolori assoluti di Pescara. Il 25enne, seguito da diverse stagioni da Barbara Lah, ha piazzato la misura al quinto salto dopo una buona serie (7.47, 7.58,7.59) e migliora il record di società. In una gara di alto livello Barruecos, vinta da Randazzo con il record del meeting di 8.12, conclude al quarto posto dopo aver trionfato, 7.33, al Meeting Brazzale. Quest’inverno si era migliorato in sala fino a 7.63.

Harold Barruecos / Foto Atl-eticamente

La pista di Savona porta bene anche al velocista Stefano Quarshie (AV Brazzale), seguito da Luciano Caravani, che scende a 10″74, nuovo limite nei 100, nel corso della finale 2. In batteria aveva già destato un ottima impressione con lo stagionale di 10″80. Nei 100 hs Alice Muraro (AV), seguita dal padre Lorenzo, si trova a dover fare i conti con il vento (+2.5) che sfalsa un po’ la ritmica tra le barriere portandola a chiudere in 13″81 nella prova vinta in 12″86 da Bogliolo. Per Muraro si trattava del primo meeting con le big azzurre.