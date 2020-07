TENNIS – Domenica la sfida decisiva per i Comunali

Dopo la sconfitta della settimana scorsa con il TC Crema Tennis Comunali Vicenza torna a giocare in casa domenica 19 luglio, con inizio alle ore 15, contro il TC Genova 1893, capolista del girone e reduce dal successo per 4-2 con il TC Sinalunga.

Si tratta dell’ultima partita del mini girone, che deciderà le posizioni finali in vista di un’eventuale salvezza (in caso di secondo posto) o dei playout.

A complicare il cammino della squadra cittadina, alla sua prima partecipazione nel massimo campionato, il passo falso con Crema in una sfida in cui gli episodi non sono stati certo a favore.

“Da un possibile 3-1 a nostro favore se Giovanni Peruffo avesse vinto il suo singolare ci troviamo invece a commentare una sconfitta per 4-2 – afferma il capitano Enrico Zen – Che dire se non che é stata una giornata in cui niente é girato per il verso giusto. Vorrei fare i complimenti a Marco Cecchinato che, al di là dell’ottima prestazione messa in campo contro Andrey Golubev, si sta dimostrando sempre di più uomo squadra. Sono contento anche dell’esordio di Thomas Fabbiano che, nonostante non sia ancora al top della condizione, ha battuto un avversario per nulla facile come Sinicropi. Purtroppo anche questa settimana Gabriele Bosio ha dovuto affrontare un giocatore davvero forte come Ruggeri mentre mi auguro che la sconfitta di Peruffo, seppur amara per come é maturata, serva a Giovanni per crescere e proseguire nel suo percorso di formazione

Domenica ci attende l’ultima sfida del girone contro il TC Genova 1892 e, come sempre, proveremo a giocarcela dando tutto e anche di più. Il campionato si sta confermando difficilissimo come ci aspettavamo, ma siamo pronti a dare battaglia e lo dimostreremo lottando punto su punto fino alla fine”.