HOCKEY IN LINE – Colpo di mercato per i Diavoli, arriva Sigmund

Mc Control Diavoli Vicenza mette a segno un gran colpo di mercato, in vista della prossima stagione, chiudendo la trattativa con lo statunitense Nathan Sigmund, difensore di grande esperienza che non ha mai giocato in Italia, ma ha vestito le maglie di grandi società come Valladolid, Rethel, Parigi e Villeneuve e ha vinto titoli sia a livello di club che di nazionale, come il campionato nel 2019 e i World Roller Games con la nazionale USA.

Sigmund è nato a San Diego 34 anni fa e arriva a Vicenza dopo una lunga trattativa, all’insegna di contatti a distanza.

“Con Sigmund il contatto e negoziazione sono stati lunghi e anche nuovi per la nostra società – ha spiegato Filippo Pozzan, d.s. dei biancorossi. – Eravamo abituati a parlare fisicamente con il giocatore, ma nel suo caso non è stato possibile, vista la distanza che ci separava. Abbiamo sfruttato le tecnologie a disposizione, come le videochiamate, per farci sentire più vicini al giocatore. La società è soddisfatta per essere riuscita ad avere Nathan in squadra per l’anno prossimo. Sono anche però alte le aspettative sul salto di qualità che Nathan può aiutare a far fare al gruppo”.