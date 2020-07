VOLLEY – Giulia Dainese convocata in azzurro

Come per le nazionali seniores, anche i giovani atleti delle nazionali juniores riprendono il lavoro qagli ordini dello staff azzurro. Il tecnico federale Caterina De Marinis, infatti, ha convocato per un collegiale di selezione dal 20 al 22 luglio le seguenti atlete: Luna Cicola (River Volley 2001 ASD); Giulia Dainese (SSD Volley Vicenza); Ludovica Franzoso (ASD Volley Ariano); Ludovica Mennecozzi (Agil Volley SSD); Margherita Tega (ASD Conero Planet Volley Team); Greta Filippini (ASD Albisola Pallavolo); Maria Molinari (ASD Celle Varazze Volley); Aurora Mattavelli (ASD Carnate -Usmate Vel. Volley); Rebecca Beretta (Busnago Volleyball Team ASD); Lea Weithaler (SSV Brixen).

Contestualmente, anche alcuni giovani atleti lavoreranno in un programma di lavoro e di selezione dal 22 al 24 luglio. Il Tecnico Federale Ettore Marcovecchio ha convocato: Riccardo Iervolino (Stadion Volley); Martin Berger, Michael Burgmann (S.S.V. Bruneck ASD); Davide Brignach (Trentino Volley SRL SSD); Nicolas Brucini (AS Camaiore).

In via precauzionale, lo staff e tutti gli atleti convocati, prima del raggiungimento della sede del ritiro, dovranno essere sottoposti al test sierologico per la ricerca di anticorpi del Covid-19 (IgM, IgG), il cui risultato verrà esaminato dal responsabile sanitario della Federazione Italiana Pallavolo.