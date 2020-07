BASEBALL – Domenica atteso il casa il Bolzano

Prima gara serie C svanita sott’acqua e derby rinviato – Under 18 OK col Ponzano

Pianeta Softball: donne avanti tutta.

Claudia Amato convocata anche per la doppia amichevole di Torino

Serie C

Grande attesa sabato scorso sul diamante dei Pomari per la gara d’esordio di questo tormentato campionato di serie C di baseball con il derby cittadino fra Valbruna Palladio e Il Ceppo Vicenza Bsc. Un violento acquazzone poco prima del play ball ha subito trasformato il diamante in un lago rendendo impraticabile il terreno di gioco e costringendo l’arbitro, dopo la regolamentare mezz’ora di attesa, a mandare le squadre a casa. Previsioni per il recupero, o in agosto o al termine della regolar season.

Il debutto de “Il Ceppo Vicenza” in casa è spostato a domenica prossima con inizio alle ore 15.30 presso lo stadio di baseball di Vicenza in Via Bellini 59. La squadra di Carlos Padilla vuole iniziare bene questo torneo anche se l’avversario di turno, il Bolzano, si è sempre dimostrato un ostacolo duro da superare.

Under 18 baseball

Ponzano Blu Fioi – Il Ceppo Vicenza 3-14

Restando nel baseball la formazione under 18 sempre targata il Ceppo ha battuto nell’appuntamento infrasettimanale i pari età del Ponzano Veneto. Una vittoria netta dove solo nel finale i vicentini hanno lasciato qualche punto agli avversari. La partita giocata a Ponzano, durata 2 ore e 20 minuti ha visto i vicentini prevalere per 14 a 3. La supremazia berica è apparsa su tutti i fondamentali di gioco, dalle battute valide 14 a 4, gli strike out 12 a 7 agli errori difensivi, 2 per i vicentini contro i 4 dei trevigiani. I lanciatori de “il Ceppo” susseguitesi sul monte sono stati: Massimiliano Andriolo, Marco Cecchin, Nicolò Mantovani e Davide Smaniotto. I ricevitori Diego Chessari e Tobia Zonta. Le molte battute valide sono state di Jacopo Fiorese e Giacomo Padilla con 1 doppio e 2 singoli, Diego Chessari con 1 triplo e 1 doppio, Davide Smaniotto 1 triplo e 1 singolo, Matteo Costa e Federico Polo 2 singoli, Lorenzo Chessari 1 triplo. Insomma una buona partita che rinfranca il morale per il prossimo impegno previsto per mercoledì prossimo sempre con il Ponzano.

Hanno giocato: Massimiliano Andriolo, Marco Cecchin, Diego e Lorenzo Chessari, Matteo Costa, Jacopo Fiorese, Nicolò Mantovani, Giacomo Padilla, Jacob Panek, Valentino Pegoraro, Federico Polo, Edoardo Sartore, Davide Smaniotto, Michele Valente, Tobia Zonta. Manager Carlos Padilla; Coach Victor Aranguren e Fabio Andriolo; Dirigenti Sara Battocchio e Damiano Valente; classificatore Giovanna Gramola.

PIANETA SOFTBALL

La società vicentina del Vicenza Bsc ha un importante gruppo che forma la squadra Under 15 composta prevalentemente da giocatrici locali e qualche innesto proveniente dal veronese. Questa collaborazione con altre società venete apre opportunità per poter disputare campionati di serie superiore. La formazione Under 15 softball gioca nel campionato regionale con la denominazione Vicenza Bsc MCO a sottolineare l’ospitalità dell’amministrazione comunale di Monticello Conte Otto. Alcune nostre ragazze, in base all’età (foto) partecipano anche al campionato interregionale di serie B con i Dynos Verona, sono Francesca Venzo, Giorgia Trocciola, Nicole Darland, Emma Facchin, Alice Menegato, Claudia Amato e Valentina Scattolin. Altre giocatrici sono in prestito alla squadra di serie A1 del Bussolengo come Valeria Munaretto, Sofia Porro e Carolina Ottaviani.

U15 softball

04/07/20 Rovigo – Vicenza Bsc MCO 10 – 9

11/07/20 Thunders & Dragons – Vicenza Bsc MCO 8 – 21

Tornando ad analizzare le ultime 2 partite disputate dalla squadra vicentina under 15 possiamo dire che è un bel gruppo e che saprà farsi valere anche se nel primo impegno in trasferta contro il Rovigo è incappata in una onorevole sconfitta. In questa partita guidata per l’occasione da Carlos Padilla e Victor Aranguren, dopo i primi 6 inning regolamentari si registrava il pareggio a 4 punti. Erano necessari altri 3 extra inning perché il Rovigo avesse la meglio sulle vicentine. 3 inning elettrizzanti al cardiopalma al termine dei quali è arrivata la vittoria delle locali per 10 a 9.

Sabato scorso ancora in campo e ancora in trasferta in quel di Castelfranco Veneto per giocare contro le Thunders & Dragons. Questa volta alla guida del Vicenza Bsc MCO c’erano Bruno Elisa, Chiara Caufin e Valentina Pozzi. La squadra ha vinto la partita con un punteggio finale di 21 a 8 surclassando agevolmente le castellane. Da segnalare una spettacolare presa al volo della lanciatrice Valentina Scattolin che ha strappato applausi anche alle avversarie.

Hanno lanciato per il Vicenza MCO: Giorgia Trocciola e Valentina Scattolin. Ha ricevuto Giulia Mainente. In battuta si sono distinte con 1 triplo Claudia Amato, 2 singoli Giulia Mainente e Valentina Scattolin e con 1 singolo Vittoria Zumerle.

Hanno giocato in questa partita: Claudia Amato, Irene Cesarotto, Emma Facchin, Ilaria Franceschini, Giulia Mainente, Lucia Munaretto, Cristina Russo, Valentina Scattolin, Margherita Taroni, Giorgia Trocciola, e Vittoria Zumerle. Completavano il gruppo le due nuove ragazze in doppio tesseramento dal Dynos Verona: Giulia Chiericati e Martina Signorini.

Guardando ancora la palla gialla del softball e le collaborazioni fra società va ricordato il connubio della squadra vicentina con i Dynos Verona che consente alle nostre atlete assieme alle veronesi di partecipare alla serie B che quest’anno comprende un girone con Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Le nostre atlete saranno sì super impegnate ma avranno anche tante opportunità per fare esperienza perché alla fine giocheranno ben 8 domeniche disputando 16 partite.

Nazionale under 15 softball per Claudia Amato.

Ancora soddisfazioni per l’ambiente del Vicenza Bsc per la conferma nella selezione azzurra di categoria di Claudia Amato che in attesa di scendere in campo per il primo allenamento post-lockdown lunedì prossimo 20 luglio a Bollate è già stata confermata per partecipare con la nazionale under 15 “Talent Team” guidata dal manager Giulio Brusa al doppio incontro di Torino presso il “Campo Paschetto”, avversarie le ragazze dell’Avigliana Rebels.

A Claudia un grande “in bocca al lupo”.