BASKET – Quando ripartirà il campionato

La Lega Nazionale Pallacanestro ha avanzato oggi una proposta, non ancora ufficiale, di data per l’inizio dei campionati. Mancano ancora indicazioni ufficiali e definitive, ma intanto la proposta sarebbe di cominciare il 18 ottobre, nel caso in cui ci fosse la possibilità di avere da subito gli impianti aperti al pubblico. Se invece ci sarà il perdurare dell’obbligo delle porte chiuse, la prima palla a due slitterebbe al 15 novembre, per cercare di garantire al pubblico almeno un discreto numero di partite a palazzo nella seconda parte di stagione. Si attende il via libera da ministero,

CONI e FIP, in modo tale che le squadre possano programmare al meglio la preparazione in vista della stagione 2020-21.