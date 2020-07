RUGBY – La Rangers Vicenza presenta Alberto Saccardo

Nuovo acquisto per la Rangers Rugby Vicenza, che ha ingaggiato Alberto Saccardo, terza linea di Padova, classe ’86.

Alberto è stato una bandiera del Petrarca Padova: cresciuto nelle giovanili petrarchine, ha esordito in prima squadra nel 2005 ed è stato il capitano nella stagione dello scudetto 2018. In carriera ha collezionato 206 presenze in Top12 con le maglie di Petrarca, Mogliano, Cavalieri Prato e Rugby Roma.

Ecco le parole del nuovo biancorosso e del DT Coppo.

“Durante il lockdown sono stato contattato da Fabio Coppo, che mi ha illustrato il progetto del Rugby Vicenza – racconta Alberto Saccardo – Ho poi sentito Giovanni Boccalon (allenatore della mischia biancorossa), mio compagno di squadra all’esordio con il Petrarca. Sono rimasto colpito dalla grande considerazione nei miei confronti: recentemente, poi, ho visitato le strutture e capito che posso dare tanto a Vicenza. Riuscire a coniugare l’impegno sportivo e professionale è per me molto importante e sono sicuro di aver trovato la soluzione migliore per dare il massimo per i colori biancorossi.”

“Alberto è un leader per dedizione, esempio ed impegno – aggiunge Fabio Coppo – La sua esperienza e la sua etica del lavoro di squadra ci faranno fare un grande salto di qualità dentro e fuori dal campo. Sono davvero molto contento che abbia scelto il progetto della Rangers Rugby Vicenza”.