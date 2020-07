MOTORI – Il Rally Club Isola sul podio nel Colli Isolani

Sono tornati ad accendersi i motori degli equipaggi del Rally Club Team Isola Vicentina per la Regolarità dei Colli Isolani, gara di regolarità turistica giunta alla dodicesima edizione organizzata dal Rally Club Team con cuore nevralgico ad Isola Vicentina.

La manifestazione, predisposta con tutte le misure previste anti – covid, ha visto al via un centinaio di equipaggi ed è stata accompagnata da una giornata calda e soleggiata. Nella sezione dedicata alle vetture storiche, si sono distinti Enzo Scapin – Ivan Morandi, classificati quarti di ottava divisione a bordo di una Volkswagen Golf GTI, Dalle Carbonare – Loredana Taurino, terzi di sesta divisone e quindicesimi assoluti con l’affascinante Fiat 124 Abarth, Marco Casarotto – Lara De Tomasi, quarti di sesta divisione a pochi centesimi dal podio.

Scorrendo la classifica, fra il nutrito numero di equipaggi presenti, i portacolori del Rally Club Team Isola Vicentina Franco Zampalocca – Andrea Bertazzo si sono classificati al quarto posto di settima divisone su Fiat 127 e il duo Giovanni Ciscato – Gianluigi Carpi secondi di quinta divisione a bordo di una Fiat 125 S. Giornata all’insegna del divertimento per Mariano Cazzola, affiancato dal figlio Stefano su Fiat 124 Abarth, per Lorenzo Parlato, navigato da Luciano Bernardini su Fulvia Montecarlo, e per Luigi Fracasso, in coppia col fratello Massimo. Vittoria nella classifica femminile per l’equipaggio composto da Fiorenza Soave ed Anna Dusi, che ha testato la Fiat Ritmo in vista dell’impegno agonistico di fine luglio al Vallate Aretine. Noie meccaniche hanno fermato anzitempo Juri De Tomasi, Stefano Faccin e Piergiorgio Marzaro.

Il Rally Club Team Isola Vicentina, grazie ai risultati dei propri equipaggi, conquista il secondo gradino del podio nella coppa scuderie della regolarità per vetture storiche e vince la coppa scuderie nella regolarità moderna grazie agli equipaggi Orsato – Orsato, Volkswagen Golf Gti, Cattazzo – Boschetti, Renault Clio RS, e Guglielmoni – Peroni su Peugeot 106 rally.