Il 27 settembre la Mezza del Brenta festeggia le 15 edizioni: aperte le iscrizioni

Superato il lungo lockdown che ha costretto a rivedere i programmi, si sono aperte le iscrizioni alla Mezza Maratona del Brenta che soffia quest’anno sulla 15ª candelina.

Un’edizione che si presenta forte dei numeri registrati nel settembre del 2019 con oltre 800 iscritti frutto del rilancio studiato assieme al direttore tecnico, Enrico Vivian e alla partnership con il Gruppo Nico con nuova data e percorso, ma un’edizione che deve affrontare le insidie della fase emergenziale che ha stravolto la stagione sportiva.

“I tavoli di lavoro in queste settimane si sono susseguiti – spiega Sergio Contin, presidente di Studio Rx – con la forte volontà di dare un messaggio positivo e confermare l’evento che dovrà però necessariamente sottostare a tutte le disposizioni in materia sanitaria. Per questo valuteremo a settembre quali saranno i precisi protocolli da adottare aggiustando eventualmente i servizi e la logistica per rendere la Mezza sicura”.

Tra questi le probabili diverse modalità di partenza che, per evitare assembramenti, verrà data con le formazioni di griglie lungo l’anello in tartan del campo di atletica. Maggiori indicazioni sullo svolgimento della gara e sui comportamenti da tenere verranno date agli iscritti a ridosso dell’evento.

Accanto alla data confermata di domenica 27 settembre, centro nodale rimane così il campo di atletica di Santa Croce messo a disposizione con la collaborazione del Gruppo Atletico Bassano, punto di partenza e di arrivo e cuore pulsante di tutta la manifestazione. Confermata la doppia prova di 21 e 10 km, in un tracciato che si snoderà in un anello pianeggiante su asfalto collegando Bassano e Marostica, i due centri storici, la campagna ed i passaggi a ridosso del Brenta. La Mezza 2020 conta ancora una volta sul supporto dell’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa, dell’Amministrazione comunale di Marostica, del Panathlon Club Bassano, AICS Vicenza e di numerose Associazioni sportive e di volontariato attive per garantire la migliore riuscita dell’evento.

Le iscrizioni, aperte sino a giovedì 16, potranno contare su una super promozione con posti limitati: 10 euro per il percorso di 21 km e 8 euro per i 10 km entrambe con pacco gara garantito. Iscrizioni online su www.endu.it e tutte le info su www.mezzadelbrenta.it.