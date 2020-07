CALCIO – Ci comunicaca il LR Vicenza Virtus: “Sono iniziati i lavori per il rifacimento del top soil e del manto erboso dello stadio Romeo Menti di Vicenza.

Un investimento importante per la società biancorossa che ha scelto come partner l’azienda Paradello Green di Rodengo Saiano, leader nel settore della produzione di prato a rotoli, manti e tappeti erbosi e nella realizzazione e manutenzione di impianti sportivi, con oltre 20 anni di esperienza e già fornitore di molte società di Serie A e B.

I lavori prevederanno le seguenti fasi:

smantellamento dell’impianto di irrigazione con rimozione degli irrigatori;

scotico del manto erboso esistente;

lavorazioni meccaniche del terreno esistente al fine di rivitalizzare il substrato riossigenandolo e di rimescolare gli strati superficiali per ottenere un top soil uniforme e di natura idonea;

livellamento della superficie per la creazione delle corrette falde;

realizzazione di nuovo impianto di drenaggio conforme agli standard UEFA pitch quality guidelines (natural pitch management) 2018 Edition;

realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione a 35 irrigatori conforme agli standard UEFA pitch quality guidelines (natural pitch management) 2018 Edition. Sarà installato inoltre un sensore pioggia ed un programmatore elettronico di ultima generazione wi-fi con controllo da remoto per la gestione ottimale dell'impianto di irrigazione;

miglioramento del substrato esistente con fornitura e stesura di sabbia silicea lavata certificata da miscelare nel primo orizzonte superficiale così da migliorare la capacità di drenaggio e la natura fisica del top-soil e livellamento finale;

ammendamento del terreno con apporto di prodotti organici e minerali al fine di aumentare la fertilità del suolo ed aumentare l'approfondimento radicale del nuovo tappeto erboso;

posa di nuove zolle di tappeto erboso in formato big roll con spessore 35-40 mm, larghezza 122 cm e lunghezza 8,33 mtl. Le zolle sono coltivate presso il vivaio di Paradello di produzione su sabbia silicea riportata certificata. Il prodotto risponde agli standard FIFA QUALITY PRO in termini di infiltrazione idrica, rimbalzo del pallone, resistenza rotazionale, densità, purezza ed assenza di infestanti;

collaudo.

Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese di agosto”.