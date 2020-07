PALLAVOLO FEMMINILE – Dalla B1 alla A2 per Clarissa Covino (studentessa del Liceo Quadri di Vicenza) talentuosa opposto arrivata dalla toscana l’anno scorso 18enne nelle fila di Anthea Volley Vicenza dove però non è riuscita ad esprimersi al massimo. Ma anche per Isabella Monaco (studentessa del liceo Farina di Vicenza), libero, che appena maggiorenne ha calcato i campi della B1 trovandosi in formazione contro squadre di grande esperienza e tradizione. Monaco fu chiamata a coprire diversi ruoli anche in attacco dall’allora allenatrice (oggi ds) Mariella Cavallaro, grazie alle sua esperienze precedenti al Bruel Bassano (B1) e ai massimi livelli col beach volley (quest’ultima disciplina l’ha resa davvero eclettica).

Entrambe le atlete si sono fatte le ossa in B1 e ora fanno il balzo in A2.

SPORTvicentino fa gli auguri a entrambe: chissà che dopo un anno difficile a Vicenza (infortunio di Covino, anno “terribile” per le “gatte”, e poi coronavirus) la loro carriera possa decollare. Ne siamo sicuri viste le loro capacità e competenze.

E con queste due giocatrici “pescate” a due passi da casa, la rosa della prima squadra di A2 dell’Unione Volley Montecchio Maggiore diventa completa.

Appuntamento al 13 luglio prossimo per il ritrovo delle atlete con il coach Alessio Simone. E poi si andrà in ritiro.