A1: debutto in trasferta per Tennis Comunali che martedì si presenta

E’ partito il conto alla rovescia per quella che è una prima volta dal sapore davvero speciale.

Tennis Comunali Vicenza domenica 5 luglio debutterà infatti in serie A1.

Un risultato storico quello centrato dalla società cittadina lo scorso dicembre al termine di una cavalcata vincente conclusa vittoriosamente nella doppia sfida contro il TC Lecco.

Ma adesso é il momento di tornare in campo dopo la lunga attesa seguita al periodo di forzata inattività a causa dell’emergenza da Covid-19. Dagli inizi di maggio, però, i giocatori di Enrico Zen hanno ripreso ad allenarsi regolarmente anche se sicuramente mancherà l’abitudine con le partite vere.

A riassaporare il clima agonistico, ai Campionati italiani assoluti che si concluderanno a Todi, i due nuovi acquisti del circolo cittadino. Thomas Fabbiano, testa di serie n. 3 del tabellone, si è dovuto arrendere al secondo turno ad Andrea Vavassori, che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4.

Poca fortuna, a dispetto del fatto di essere stato “ripescato” dalle qualificazioni come lucky loser, anche per Pietro Rondoni, battuto con un duplice 6-3 da Federico Gaio.

E, dopo questo assaggio di tennis vero, ecco la composizione dei gironi che vede i vicentini inseriti in un raggruppamento con i toscani del TC Sinalunga, il TC Crema e il TC Genova 1893.

“Sarà un campionato equilibratissimo, che si giocherà su pochissimi punti ed ogni domenica sarà una battaglia – commenta a caldo Enrico Zen – In un girone a quattro squadre non esiste infatti una formazione totalmente favorita o un’altra cosiddetta materasso, quindi tutto é possibile”.

Tennis Comunali debutterà dunque il 5 luglio in trasferta, sui campi senesi del TC Sinalunga, contro cui due anni fa perse i playoff, per poi ospitare Crema e Genova, quest’ultima avversaria anche nella passata stagione.

Nel frattempo, martedì 30 giugno, alle ore 11.30, nella splendida cornica di Sala degli stucchi a palazzo Trissino ci sarà la presentazione ufficiale della squadra alla presenza tra gli altri dell’assessore allo sport Matteo Celebron, del vice presidente della Federtennis Gianni Milan e del delegato del Coni di Vicenza Giuseppe Franco Falco.