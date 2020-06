A Vicenza torna gratis Estate al Parco (Querini) fino al 13 settembre 2020

Vicenza, 25 giugno 2020 – Lunedì 29 giugno a parco Querini prende il via “Estate al parco” con una serie di lezioni libere e gratuite di tonificazione muscolare e cardiovascolare aperte a tutti coloro che amano tenersi in forma: fitness, pilates, tai chi, meditazione, kung fu e molto altro.

L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, è organizzata dall’assessorato alle attività sportive in collaborazione con diverse associazioni e società sportive del territorio.

“Un altro segnale importante di ripartenza dopo l’emergenza – dichiara l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Le aree verdi della nostra città rappresentano un punto di riferimento per molti sportivi e questo è il miglior modo per viverle ed evitare situazioni di degrado. Ringrazio tutte le associazioni e le persone che lavorano per portare avanti questo progetto”.

“La tredicesima edizione di Estate al Parco Querini – dichiara Paola Pasqualotto dell’Officina Tribale Asd, associazione coordinatrice del progetto – è fortemente voluta dalle associazioni coinvolte per offrire attività all’aperto libere e gratuite alla cittadinanza in un momento in cui l’aria, il sole il movimento sono particolarmente preziosi e salutari”.

Nel cuore verde della città, fino ai primi di settembre, saranno a disposizione due postazioni che consentiranno il contemporaneo svolgimento di attività differenti: “palco di porta Papa”, verso contra’ Chioare, e “zona la radura”, entrando dalla passerella lato Ospedale.



Dal 29 giugno al 13 settembre, si potranno sperimentare nuove attività o frequentare corsi già noti. Il lunedì, martedì, mercoledì giovedì e la domenica, infatti, saranno a disposizione corsi di Kung fu, Tai chi, Jazzesercise, meditazione del “Fiore di Loto”, pratiche per la salute del corpo e della mente, LongevityEnergetic®, Biodanza, Pilates, postura e respirazione.

Per alcune delle attività i partecipanti dovranno portare con sé tappetino, manubri o pesetti per gli esercizi di tonificazione.

In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo indicazioni diverse degli insegnanti dei rispettivi corsi.



Si ricorda che in caso di disinfestazione contro la zanzara tigre il parco sarà chiuso e le iniziative non saranno proposte.



L’ufficio Sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda informativa sul sito del Comune Ginnastica al Parco Querini (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,61194) e la pagina Facebook “Ginnastica nei parchi” curata dalle associazioni.

PROGRAMMA ATTIVITA’



LUNEDI’

Kung fu

Giugno e luglio, dalle 18.30 alle 20 – palco di Porta Papa

Miao Chan Kung Fu propone Kung Fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuterà a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina rappresenta l’origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni.

Tai Chi

Luglio e agosto, dalle 19 alle 20.30 (dal 16 agosto l’orario sarà 18.15-19.45) – zona La Radura

“ASD Armonia in Movimento” propone il Tai Chi, un’antica arte marziale di origine Taoista. Oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

MARTEDI’

Jazzercise

Giugno e luglio, dalle 18.30 alle 19.30 – palco di Porta Papa

Il Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center propone l’originale primo programma di fitness al mondo. Musiche travolgenti e sempre aggiornate per un allenamento completo che fonde Pilates, Yoga, kickboxing, allenamento funzionale ed esercizi di tonificazione in una lezione di 55 minuti circa. In ogni sessione i partecipanti cosumeranno circa 800 calorie. I risultati? Muscoli tonici, ottima postura.

Meditazione del “Fiore di Loto”

Dal 30 Giugno al 28 luglio, dalle 19 alle 20.30 – zona La Radura

Officina Tribale Asd propone con Valerio Sedda meditazione del Fiore di Loto accompagnata dalle vibrazioni dei gong e delle campane tibetane secondo l’antica tradizione. Una forma di meditazione con Mudra, semplice ma molto profonda. Adatta a tutti.

MERCOLEDI’

Pratiche per la salute del corpo e della mente

8, 15 e 22 Luglio, dalle 10.30 alle 11.30 – palco di Porta Papa

Negli incontri di benessere psicofisico con la psicologa Carolina, si sperimentano tecniche dolci di consapevolezza psicosomatica, lavoro sul corpo, respirazione e meditazione (mindfulness) utili per ridurre lo stress e l’ansia. Si consiglia di portare un tappetino. Info su www.psicologacarolinadallepalle.it

LongevityEnergetic®

Giugno, luglio e agosto, dalle 18.30 alle 20 (dal 16 agosto l’orario sarà 18.15-19.45) – palco di Porta Papa

Asd Ramses propone LongevityEnergetic®. Ideato da Howard Y.Lee, è un sistema integrato di movimenti e posture dal potere rigenerante e curativo, agisce su diverse aree del benessere psicofisico poiché dona quiete, risveglia la bellezza, riduce lo stress, permette di ritrovare equilibrio emotivo e psicologico, di migliorare le relazioni personali e professionali, favorisce il miglioramento e il recupero della salute. Adatto a persone di ogni età. Munirsi di tappetino e abiti comodi. Insegbnate Marialuisa Toniato, cell. 3473647535, email longevityenergeticvicenzamail.com

TAI CHI

Luglio e agosto, 18.30 alle 20 (dal 16 agosto l’orario sarà 18.15-19.45) – zona La Radura

“La Via del Tai Chi” insegna a sviluppare il Taiji Quan dello stile Young, molto utile per preparare l’allievo sia da un punto di vista fisico (componente Yang), sia da un punto di vista mentale (componente Yin). Tutto si può riassumere in un maggiore equilibrio psicofisico.

GIOVEDI’

Kung fu

Giugno e luglio, dalle 18.30 alle 20 – palco di Porta Papa

Miao Chan Kung Fu propone Kung Fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuterà a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina rappresenta l’origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni.

Biodanza

20 e 27 agosto e 3 settembre, dalle 18.30 alle 19.30 – Palco di Porta Papa

Associazione Gaja Scuola di Biodanza Vicenza Aps propone Biodanza. Musica, movimento ed espressione delle emozioni per la salute di corpo, mente e cuore. A cura di Giovanna Benatti. Prenotazione gradita al cell 338 8992362, info su www.biodanzacentrogaja.com

Pilates, postura e respirazione

Dal 2 al 23 luglio, dalle 19 alle 20 – palco Porta Papa

Asd Palladio propone con Linda Dal Bello un’attività basata sul metodo pilates per ristabilire postura, equilibrio e respirazione corretti. Si consiglia di portare un tappetino.

DOMENICA

Tai Chi

Luglio e agosto, dalle 9 alle 10.30 – zona La Radura

“Asd Armonia in Movimento” propone il Tai Chi, un’antica arte marziale di origine Taoista, oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.