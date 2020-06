RUGBY – Robbie Flynn è un nuovo giocatore della Rangers

La Rangers Rugby Vicenza è lieta di annunciare l’ingaggio dell’utility back neozelandese Robbie Flynn per la stagione 2020-2021.

Robbie è un vero fuoriclasse, classe 1986, è molto abile nel passaggio e nel calcio, dotato di grande visione di gioco ed intelligenza tattica. Si esprime al meglio in velocità e nei cambi di passo, ed è solido anche in difesa. Secondo centro di formazione, “SpinnyFlynny” è anche un vero e proprio utility back che può ricoprire tutti i ruoli della linea arretrata.

“Sono molto felice di essere qui a Vicenza” – commenta Robbie – “volevo rimanere a giocare in Italia, ed avevo bisogno di nuove sfide. Ecco che la chiamata del DT Fabio Coppo è arrivata nel momento giusto. Negli anni Vicenza ha sempre dimostrato di avere un’ottima mischia, ma la scorsa stagione mi ha impressionato la crescita dei trequarti biancorossi. La Rangers sta allestendo una rosa davvero competitiva per il 2020-2021 e sono certo che quella che ci attende sarà una stagione molto divertente. Sono certo di poter dare il mio contributo per raggiungere obiettivi importanti. Non vedo l’ora di scendere in campo con la squadra e ricominciare a giocare.”

In carriera Robbie ha partecipato con la maglia dei Baby Blacks ai mondiali U19 ed U21, conquistando un terzo ed un secondo posto assoluto. Ha giocato diverse stagioni in ITM Cup (ora Mitre 10 Cup, il massimo campionato domestico kiwi) con Canterbury, Tasman Makos e Mid Canterbury. Poi il trasferimento in Italia, sponda San Donà: in riva al Piave, Robbie ha giocato 2 stagioni in Eccellenza, cogliendo nel 2013 il premio come trequarti con più mete segnate nel torneo. In seguito è approdato ad Udine, dove ha giocato le ultime sei stagioni, contribuendo in maniera decisiva ai buoni piazzamenti del Club friulano.

Nel corso di queste stagioni da avversari, abbiamo avuto modo di conoscere bene le qualità di Flynn, propiziatore e finalizzatore delle azioni più interessanti. Nel 2019-2020, forse un segno del destino, è stato premiato come Miglior giocatore del Memorial Gianni Canova, il torneo prestagionale organizzato dalla Rangers Rugby Vicenza.

Benvenuto Robbie e Forza Rugby Vicenza!

Robert Colum Flynn

Data di nascita: 23/01/1986

Altezza: 182 cm

Peso: 85 kg

Ruolo: 13/utility back

Onori: New Zealand Maori, New Zealand U21, New Zealand U19, Canterbury, Tasman Makos, Mid Canterbury

Squadra precedente: Rugby Udine FVG