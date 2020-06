ORIENTEERING – Torna il Memorial Rigoni con quattro percorsi da percorrere a… distanza

Orienteering: di corsa nei boschi e nella natura! A passo svelto cercando di orientarsi nel bosco con il solo aiuto della bussola e delle proprie abilità.

Si rinnova l’iniziativa “Sui luoghi del maestro Patrizio Rigoni” con il terzo Memorial Patrizio Rigoni di orienteering in località Rotzo e riservato a ragazzi/ragazze Under 14. Ma quest’anno, per il distanziamento da Covid-19, si svolgerà con l’innovativa formula dei percorsi fissi di orienteering, percorribili tramite app Android “GPS Orienteering Run”.

A partire da sabato 20 giugno e per due settimane saranno disponibili 4 percorsi fissi: ludico, facile giallo, medio rosso e difficile nero, cronometrabili individualmente tramite l’app seguendo la guida allegata guida_GPSO_Rev1_v388.

La formula di gara consiste nel visitare alcuni punti di controllo da raggiungere lungo il percorso nel minor tempo possibile scegliendo la strada che si ritiene più congeniale con l’uso di mappa e bussola.

Ricordiamo che l’attività è aperta a tutti.

E’ possibile partecipare in due differenti modi: attraverso una prova ludica-motoria o attraverso una prova non agonistica nei percorsi giallo, rosso e nero. I codici percorsi e le mappe saranno disponibili dal giorno prima sul sito dell’associazione sportiva Asiago 7 Comuni SOK asiago7comunisok.eu per le due settimane.

Percorso ludico motorio: la partenza è libera da sabato 20 giugno per due settimane tramite il percorso scaricabile su App GPS Orienteering dove si potrà visualizzare una mappa su cui saranno disegnati dei cerchietti rossi. All’interno di ciascun cerchietto è stato collocato un punto di controllo detto “lanterna” (la lanterna è di colore arancione e bianco, facilmente individuabile con buona visibilità). Per completare il percorso è necessario transitare per tutti i punti di controllo prima di dirigersi all’arrivo.

Percorso non agonistico: In forma di allenamento cronometrato a distanza, anche i principianti possono cimentarsi in percorsi più impegnativi. Contattando l’associazione di riferimento è possibile tesserarsi per essere informati sull’attività svolta ed avere la copertura assicurativa.

– GIALLO: Cat. M/W12 M/W 15 (età 13-14-15) W45 W55 – Medio e facile 3,0 km circa valida per il trofeo.

– ROSSO: Cat. M/W 20 (età dai 16 ai 20) M45 M55 W35 – Medio e più tecnico (per i più esperti) 4,5 Km circa

– NERO: Cat. MW21-34, M35 – Lungo e più tecnico (per i più esperti) 6,0 km circa