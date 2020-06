ATLETICA – Si torna in pista il 4 e 5 luglio a Vittorio Veneto e poi l’11 luglio a Vicenza

ATLETICA LEGGERA – L’atletica veneta è pronta a ripartire. Lo farà ufficialmente sabato 4 e domenica 5 luglio, quando la rinnovata pista a otto corsie di Vittorio Veneto, nel Trevigiano, ospiterà l’edizione inaugurale del meeting Atl-Etica – Memorial Prof. Ivo Merlo, uno dei primi appuntamenti a livello nazionale dopo l’emergenza legata al Covid-19.

Il meeting di Vittorio Veneto (due giornate di gare con iscrizioni a numero programmato, per un terzo riservate ad atleti della regione) sarà il primo di quattro weekend di gare – ancora in parte da definire, anche per quanto riguarda il programma tecnico e gli eventuali minimi di partecipazione – previsti nel prossimo mese.

Sabato 11 luglio, a Vicenza, toccherà al Meeting Brazzale, gara regionale open, ossia aperta anche ad atleti non tesserati per società venete. Meeting regionali sono previsti pure il 12 luglio a San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, il 19 luglio a Mestre e – novità dell’ultima ora – il 26 luglio a Treviso.

Altri punti interrogativi verranno sciolti nei prossimi giorni: “Potrebbe esserci spazio per un meeting regionale a Padova e stiamo definendo le sedi di due incontri dedicati al salto con l’asta che dovrebbero svolgersi nella seconda metà di luglio, probabilmente il 18 e il 25, in provincia di Treviso”, spiega Mattia Picello, consigliere regionale della Fidal con delega su calendario e programmazione dell’attività agonistica.

Tutte le manifestazioni si svilupperanno ovviamente sulla base di quanto predisposto dai disciplinari Fidal. “I protocolli sono complessi, ma abbiamo trovato grande disponibilità da parte delle società – continua Picello -. Come Comitato veneto, verremo incontro agli organizzatori dei meeting regionali, riducendo del 50% i costi legati a tasse gare, servizi di giuria e gestione della segreteria di gara. Nei prossimi giorni definiremo i dispositivi tecnici, cercando di fare in modo che ogni gara si svolga almeno due volte”.

I TEST DI ALLENAMENTO DELLA FIDAL VENETO

Meeting a parte, il Comitato regionale ha anche previsto, a partire dal 6 luglio, lo svolgimento di test di allenamento certificati, i cosiddetti TAC, a partecipazione ridotta, ma con omologazione dei risultati. Previsti, nella fattispecie, test di allenamento certificati a livello regionale per il settore assoluto e a livello provinciale per il settore giovanile (ragazzi e cadetti) e la categoria allievi. Nel caso dei TAC regionali il ricavato delle iscrizioni resterà completamente agli organizzatori, mentre i TAC giovanili saranno gestiti dai singoli Comitati provinciali.

Un esempio? A Padova è già in via di definizione un ricco programma di appuntamenti per il settore giovanile. “Dovremmo partire l’8 luglio – spiega la presidente del Comitato provinciale, Rosanna Martin -. Le incognite non mancano: la disponibilità dei giudici dei gara e l’effettiva presenza di atleti, perché molte famiglie hanno comunque programmato le vacanze. Ma vale la pena provarci: i campi, nella nostra provincia, sono ormai quasi tutti attivi e c’è grande voglia di gareggiare. Mi sembra importante dare un segnale: noi siamo pronti a tornare in pista”.

Test d’allenamento certificati per il settore giovanile sono già programmati anche in provincia di Venezia (l’11 luglio a Mestre, il 18 a Noale e il 25 a Eraclea). Il ritorno all’attività non avverrà però con modalità uguali per tutte le province. “Verona si è espressa a sfavore dell’attivazione dei TAC giovanili, altre province stanno ancora valutando il da farsi. Per questa ragione – conclude Picello – i risultati dei TAC giovanili saranno omologati, ma non contribuiranno a determinare la composizione delle rappresentative regionali. Per la definizione di quest’ultime, aspetteremo che l’attività si sviluppi in maniera più omogenea sull’intero territorio regionale”.

IN PROGRAMMA GLI ITALIANI ASSOLUTI A FINE AGOSTO

Per la seconda parte di stagione, in Veneto, sono già programmati i campionati italiani assoluti, che faranno tappa a Padova dal 28 al 30 agosto, oltre ai meeting internazionali della stessa Città del Santo (12 settembre) e di Conegliano (27 settembre). Si punta inoltre a concentrare a settembre la gran parte dei campionati regionali individuali. Le ultime competizioni in Veneto si sono disputate il 16 febbraio. Quando, il 4 luglio, a Vittorio Veneto, gli atleti torneranno ad indossare un pettorale di gara, saranno trascorsi ben 139 giorni, quasi cinque mesi. Un’eternità. La voglia di atletica, anche nella nostra regione, è più grande che mai.

(fonte: FILDAL, Comitato Regionale Veneto)