VOLLEY – Scoppia la pace tra Anthea Vicenza e San Paolo

PALLAVOLO – Dopo qualche anno di “muro contro muro”, scoppia finalmente la pace tra Anthea Volley Vicenza e Volley San Paolo Vicenza, due realtà sportive che operano sulla città ed hanno entrambe come quartier generale (di fatto) il palasport di Via Carlo Goldoni.

Si legge sulla pagina facebook di Anthea Volley Vicenza un testo postato nel pomeriggio di oggi 17 giugno 2020:

“BENVENUTO SAN PAOLO! – Una canzone famosa diceva “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

La nostra storia è un po’ così.

Una storia nata in passato nella stessa palestra dove oggi abbiamo ricongiunto due percorsi complementari tra loro per dna e vocazione.

Anthea Volley Vicenza accoglie con orgoglio nel proprio network Volley San Paolo.

Un nuovo inizio per il volley vicentino che vedrà San Paolo proseguire nella propria tradizione di punto riferimento per chi desidera avvicinarsi a questo straordinario sport, ma da oggi potrà farlo con tutto il know how, il coordinamento, la progettualita’ e le risorse di Anthea Volley Vicenza.

One Ciy, One Club, One Passion!”