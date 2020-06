TRANS D’HAVET annullata

Il consiglio direttivo di Ultrabericus Team ASD, società organizzatrice della Trans D’Havet, nella riunione del 15 Giugno 2020 ha verificato che ad oggi non vi sono le condizioni normative né è disponibile alcun protocollo operativo ufficiale covid19 di riferimento.

Non essendo più disponibile il tempo tecnico necessario per poter organizzare la manifestazione il prossimo 25 Luglio, quand’anche in forma essenziale e ridotta, l’organizzazione comunica che TUTTE le prove della Trans D’Havet, Ultra 80km 5500mD+, Marathon 42km 2800mD+ e Speed 22km 1300mD+, in programma per il prossimo 25 Luglio 2020 sono definitivamente ANNULLATE.

L’organizzazione sta preparando un’opzione alternativa di svolgimento in autonomia e registrazione del percorso per la sola prova Marathon, con partenza e arrivo a Recoaro Terme, che sarà comunicata nei prossimi giorni e pubblicata sul sito ufficiale www.transdhavet.it.