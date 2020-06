RALLY – Il Colli Isolani il 5 luglio rimetterà in moto le gare di… regolarità

Era stata una delle prime manifestazioni a subire il rinvio a causa del dilagare del Covid-19, visto che si doveva disputare il 1° marzo scorso, ed ora la Regolarità dei Colli Isolani torna in calendario, con la volontà di dare il giusto impulso verso un ritorno alla normalità anche nel settore della regolarità.

Un costante impegno da parte del Rally Club Team Isola Vicentina e del suo presidente Renzo De Tomasi che, nonostante la difficile situazione, ha lavorato per la ripartenza di questa tipologia di manifestazioni, seguendo le direttive della Federazione man mano che venivano perfezionate le nuove procedure.

Ciò ha permesso di individuare in domenica 5 luglio la data per lo svolgimento della gara con partenza ed arrivo ad Isola Vicentina, mantenendo il programma ed il percorso invariati come la formula “tutto in un giorno”.

Ammesse, saranno le vetture storiche costruite sino al 31 dicembre 1990 e le moderne dall’1 gennaio 1991 in poi.

Le iscrizioni, aperte dal 7 giugno, si potranno inviare sino alle 20 di domenica 28.

In attesa dell’approvazione delle procedure per le verifiche sportive, si conferma che la consegna del materiale di gara agli equipaggi sarà effettuata dalle 8 alle 10 presso il Bar Happy Days in via Vallorcola ad Isola Vicentina.

Ad ospitare la partenza sarà la centrale Piazza Marconi, con la prima vettura al via alle ore 11 per farvi ritorno alle 16.35 dopo aver affrontato i circa 150 i chilometri del percorso, lungo il quale sono previste 19 prove cronometrate al centesimo di secondo.

Il programma si concluderà con la cerimonia delle premiazioni, prevista per le ore 18, ma per lo svolgimento della quale si attende ulteriore conferma delle modalità di svolgimento che saranno comunicate prossimamente.

Il “Colli Isolani”, come ha confermato De Tomasi, darà anche il via all’edizione 2020 del Trofeo Tre Regioni Regolarità Turistica, visto che sono praticamente definite anche le date delle altre manifestazioni aderenti tra le quali il “Valposina-Valdastico”, la “Coppa dei Castelli” e il “Memorial Dal Grande” sempre organizzate dal Rally Club Team.