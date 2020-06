PALLAVOLO – Montecchio riparte da Chiara Scacchetti nel ruolo di capitana

Ecco pronto il nuovo Sorelle Ramonda Ipag per la stagione 2020 2021 a cominciare dalla riconferma del capitano Chiara Scacchetti.

– Innanzi tutto come ha vissuto la fine repentina del campionato?

“Lo stop del campionato è stato molto duro. Quando si lascia un progetto incompiuto non è mai bello, ma questa volta è stato doveroso perché la salute viene prima di ogni cosa. Sono tornata a casa e organizzavo le mie giornate con vari allenamenti, guardavo serie tv, leggevo libri e cucinavo tanto. Sono stata fortunata a poter vivere questo periodo di stop con i miei cari e per questo ringrazio la società che ci ha permesso di tornare a casa non appena c’ è stata la chiusura tra le regioni”.

– Cosa ci dice della sua riconferma a Montecchio Maggiore?

“Personalmente sono felicissima di indossare la maglia di Montecchio per un’altra stagione perché ho trovato in questa società persone che hanno voglia di crescere a livello sportivo e, soprattutto, che in questo sport investono e lo fanno mettendoci passione e amore. Tutto questo permette di superare più facilmente anche i momenti più difficili come quello che abbiamo appena passato.

– E come affronterà il prossimo campionato?

“Per quel che riguarda la ripartenza, personalmente non vedo l’ora. Mi mancano il lavoro quotidiano in palestra, il condividere obiettivi con le mie compagne, l’adrenalina della partita e tutto quello che la pallavolo mi trasmette. Dovremo seguire alcune regole, ma questo non mi spaventa, l’importante è tornare in palestra e a fare quello che amiamo di più. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, di incontrare quelle che resteranno dalla stagione precedente e di conoscere il nuovo staff tecnico.

Ripartiremo con la giusta energia ne sono sicura”.