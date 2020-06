Maior Group “veste” la Rangers Vicenza in una sinergia di intenti

Anche questa settimana continuiamo a conoscere i partner di Rangers Rugby Vicenza.



Siamo andati a trovare Claudio Marino, 45 anni, amministratore e Andrea Andrigo, 39 anni, responsabile commerciale di MAIOR Group. L’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di abbigliamento sportswear di qualità (felpe, polo, tshirt, giubbini, cappellini, zaini, etc.) personalizzato con il marchio dei propri clienti, fra cui si annoverano importanti aziende ed enti quali Mazda, Kawasaki, Ducati, Politecnico di Milano, Campari, Peugeot, Kymco, Continental, Benelli, e molte altre. I clienti ricevono un prodotto unico, fashion e su misura, per vestire il proprio staff, da regalare ai clienti, per rivendita o per scopi di comunicazione.

Inoltre, per molti, gestisce direttamente la rivendita e-commerce creando uno store on-line e seguendo tutto il processo logistico e di spedizione dai propri magazzini di Vicenza: è il caso di Azimut Yachts.

Partiamo da Claudio Marino, amministratore

– Come siete venuti a contatto con Rugby Vicenza?

“Avevamo la necessità da azienda di respiro internazionale, con il cuore a Vicenza e nel Veneto, di restituire al territorio quello che ci ha dato. Ecco allora che abbiamo cercato una realtà locale con la quale instaurare un rapporto di partnership.

Siamo venuti a contatto con la dirigenza della Rangers ed è scattato un certo feeling che verte sulla comunione di determinati valori come serietà, naturalezza, purezza. E poi c’è lo spirito di squadra che si sposa con i nostri valori. La partnership dura da cinque stagioni e da quest’anno siamo sponsor di maglia.

– Che consigli diamo alla società sportiva?

“Credo che lo sport sia diventato un ottimo veicolo per mettere in contatto quelle che sono le realtà imprenditoriali sul territorio. La Rugby Vicenza sta già facendo molto, ma penso che possa essere enfatizzato questo lavoro di networking con eventi anche con gli altri partner. E poi potrebbero essere messe in atto una serie di azioni di team building visto che stiamo parlando di uno sport in cui ha successo il gioco di squadra come di fatto deve accadere nelle aziende. Comunque è una direzione verso la quale la Rugby Vicenza è già in cammino”.

– Perché un imprenditore dovrebbe sponsorizzare questa società sportiva con 600 tesserati?

“Prima di tutto Rangers Rugby Vicenza va sponsorizzato per i risultati sportivi ottenuti in provincia. Poi c’è l’aspetto etico che contraddistingue questa società dalle altre: qui si fanno crescere i ragazzi in un ambiente dai sani principi e valori che, purtroppo, non sempre sono presenti in altri ambiti della nostra società: per i ragazzi, le nuove generazioni, è importante. Si respirano valori importanti come la lealtà e la capacità di lottare ed impegnarsi per il risultato. Ma anche di chiudere le partite con una stretta di mano con l’avversario e il terzo tempo da passare assieme. Insomma è una vera metafora della vita”.

La parola passa ad Andrea Andrigo, responsabile commerciale.