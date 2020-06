CALCIO – L’Arzignano trova l’accordo sui compensi con i giocatori

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, RAGGIUNTO ACCORDO SUI COMPENSI CON CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI

Il club ha garantito ai propri tesserati le risorse economiche per affrontare questo momento difficile, e i giocatori hanno contribuito ad aiutare il club in questa situazione delicata

ARZIGNANO (VI) – FC Arzignano Valchiampo comunica con orgoglio di aver formalizzato gli accordo con i calciatori, lo staff tecnico della Prima Squadra e i dirigenti in merito ai compensi spettanti per la stagione in corso.

L’intesa di reciproca soddisfazione permette ai giocatori di disporre delle risorse economiche necessarie durante questi mesi, e al contempo alla Società di attutire l’impatto negativo della crisi pandemica attraverso effetti economici e finanziari positivi.

FC Arzignano Valchiampo pertanto ringrazia i propri calciatori, tutti i membri dello staff tecnico e i dirigenti per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel venire incontro alle esigenze della società in questo particolare momento.

Nicola Ciatti